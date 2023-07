Pflegeschule kooperiert mit dem SBBZ

Kürzlich kam Jörg Schmal vom IfSB in die Oberstufe des SBBZ und stellte die Berufsfachschule für Pflege mitten im Herzen von Bad Wurzach vor. Hier bekamen die Schüler Informationen zu den Ausbildungsberufen Pflegefachmann/frau, Altenpflegehelfer/in und Heilerziehungspfleger/in.

Einige Tage später 2023 durften die Oberstufenschüler das Institut für Soziale Berufe in Bad Wurzach live besuchen und erleben. Auszubildende des Mittelkurses hatten dafür ein interessantes Programm über unterschiedliche Tätigkeiten im Pflegeberuf vorbereitet. In Kleingruppen konnten die Jugendlichen sich beispielsweise gegenseitig den Blutdruck messen, was gar nicht so einfach war, da es sich nicht um ein automatisches Gerät handelte.

Eine weitere Aufgabe war es einen Mitschüler Essen in Form von Joghurt einzugeben. Zuerst unter Zeitdruck und dann war der „Patient“ auch noch blind und musste die Augen schließen. Hier wurde schnell klar wie wichtig es ist mit seinem Gegenüber zu sprechen und ihm zu sagen wann der Löffel zum Mund kommt, damit er sich nicht verschluckt oder der Joghurt woanders landet. Auch das Trinken mit Schnabeltassen durfte selbst ausprobiert werden.

Im Demonstrations– und Übungsraum wurden die Hände richtig desinfiziert und anschließend unter UV–Licht überprüft. Erstaunlich, wie schnell beim Desinfizieren Teile der Hand, vor allem der Daumen, vergessen werden. Die Patienten dort (allesamt Puppen) hatten verschiedene Leiden. Nach einem kurzen Film über einen Stomawechsel wurde dies an einer Puppe genau gezeigt.

Am meisten Spaß machte den Jugendlichen jedoch das Thema Mobilität im Alter oder bei Behinderung. Für die Alterssimulation wurden Gewichte an Oberkörper, Knien, Handgelenken und Beinen angebracht und Ohrenschützer und eine Brille aufgesetzt. So ausgestattet mussten die Schüler in ein Pflegebett liegen und ohne Schwung aufstehen und Treppen steigen. Auch ein Rollator und Rollstuhl durfte getestet werden. Dabei wurde festgestellt, dass dies alles nicht so einfach ist, wie man es sich vorgestellt hatte.

Wir möchten uns recht herzlich bei Herrn Schmal und vor allem bei den Pflegeschülern und Pflegeschülerinnen für den tollen und interessanten Vormittag bedanken!

Bei Interesse an einer Pflegeausbildung oder bei Fragen kann man sich direkt ans IfSB wenden, Telefon: 07564/306917, Mail [email protected]