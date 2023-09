Pfarrer und Autor Leo Tanner hält Seminare in Leutkirch

Seit einigen Jahren hält der Schweizer Pfarrer und Buchautor Leo Tanner aus Jonschwil (Kanton St. Gallen) einige seiner zahlreichen Seminare auch in Leutkirch im Tagungshaus Regina Pacis. Teilnehmer kommen aus ganz Baden-Württemberg, aus Vorarlberg oder der nahen Schweiz. Leutkircher findet man eher selten. Dieser Bericht könnte dies ändern.

Tanners Glaubensseminare beinhalten nicht nur viele Fragen zum Leben, die sich wohl jeder irgendwann stellt, sondern auch zum katholischen Glauben, übers Christ- und Kind-Gottes sein dürfen, über den Wert der Eucharistie und der Sakramente und über Heilung jeglicher Art.

Der charismatische Priester versteht es, Teilnehmer jeden Alters, jeden Geschlechts, jeder Konfession zu begeistern oder zumindest zum Zuhören zu bewegen. Fester Bestandteil der Seminare ist Live-Musik mit einer Band und es wird viel und oft gesungen. Ebenso sind die ruhigen, meditativen Melodien per Band für Leo Tanner wichtig, die er immer nach einem Vortrag abspielt. Jeder Teilnehmer kann sich dabei nochmals in Ruhe ins Thema hineindenken, über sein eigenes Leben nachsinnen oder einfach entspannen. Auch das Drumherum von Seminaren soll stimmig sein, wie zum Beispiel im Regina Pacis: Übernachtung in ruhigen Zimmern, Essen/Büfett, ein reichhaltiges Frühstück und eine Hauskapelle, die immer offen ist. Leutkircher Teilnehmer müssen nicht übernachten, sie können auch als Tagesgast teilnehmen.

„Ich wünsche mir, dass möglichst viele Menschen von der großen Liebe Gottes zu seinen Kindern hören und sie auch erfahren. Es ist einfach wundervoll, was der dreifaltige Gott für uns für uns bereithält. Er will uns viel Liebe, Trost, Zuversicht und Geduld schenken, für alles was wir tun oder lassen“, ist Leo Tanner überzeugt, ja noch mehr: Er kann glaubhaft vermitteln, dass jedes Leben, jeder Mensch auf dieser Welt von Gott gewünscht und gewollt ist. „Gott will uns ein Leben lang begleiten. Er will, dass unser Leben aufblüht, wir unsere Bestimmung mit Freude leben, bis sich unser Leben in der Herrlichkeit bei ihm vollendet“, betont Leo Tanner. Seine „rechte Hand“ ist seit gut 20 Jahren Anna Ruchti, seine Sekretärin und Organisatorin, die bei allen Seminaren dabei ist, Flyer und Bücher auslegt und für Fragen zur Verfügung steht. Nächster Kurs ist vom 29. September bis 1. Oktober im Haus Regina Pacis, weitere Kurse/Infos unter www.leotanner.ch.