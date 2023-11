Patrozinium in Christazhofen

In diesem Jahr konnten wir unser Kirchenpatrozinium in gewohnter Form feiern. Mit Kirchgang in Begleitung der Musikkapelle und den Vereinen. In einem schön gestalten Gottesdienst in Begleitung der Chorgemeinschaft Christazhofen-Eisenharz konnten von Herrn Pfarrer Willburger vier neue Ministranten in ihren Dienst aufgenommen werden. Leider mussten wir uns auch von sechs langjährigen Ministranten verabschieden. Vielen herzlichen Dank für euren treuen Dienst am Altar.

Im Anschluss fand in der Turnhalle das Gemeindefest bei Mittagessen, Kaffee und Kuchen statt. Hier war auch Anlass langjährige Chorsänger und Sängerinnen für ihre Treue zu ehren. Herr Pfarrer Willburger ehrte folgende Chormitglieder: Lorenz Mösle und Helga Reisch (15 Jahre), Alfred Bernhard, Gabriele Boneberg, Ulrike Guler, Angela Hartmann und Gisela König-Herrmann (20 Jahre), Rudi Kolb und Margit Guler (25 Jahre), Anneliese Kolb für 30 Jahre, Alois Mayinger und Ludwig Boneberg für 35 Jahre, Gabriele Singer für 50 Jahre, Max Singer für 55 Jahre und Frau Luise Kleiner sogar für beachtliche 65 Jahre und bedankte sich für ihr Engagement.