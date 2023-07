OWB Sommerfest im Bauernhausmuseum in Wolfegg

Bei strahlendem Sonnenschein und guter Laune hat die OWB ihr Sommerfest gefeiert. Über 80 Menschen mit Behinderung aus allen vier Regionalgruppen waren dabei.

Im Bauernhausmuseum in Wolfegg konnten die Mitglieder der OWB bei vielen interessanten Workshops viel über das Leben und Arbeiten auf dem Bauernhof lernen. Auch wurde fleißig gebastelt und so gab es dann auch noch ein kleines Mitbringsel für zuhause. Bei der anschließend gemütlichen Hockete in der Reitanlage in Wolfegg, gab es Grillwurst sowie weitere Köstlichkeiten. Franz, ein Vorstandsmitglied des Reit– und Fahrvereins Wolfegg, war als Grillmeister voll im Einsatz.

Für die Mitglieder ist das Sommerfest auch immer eine Abwechslung, die gerne auch angenommen wird. Ohne die ganzen Betreuer, Fahrer und den ganzen vielen fleißigen Helfern wäre es gar nicht möglich, so ein Fest zu organisieren. Auf diesem Weg möchte sich die gesamte Vorstandschaft der OWB bedanken für ihre Hilfe und die Unterstützung.