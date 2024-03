Osterbrunnen schmückt wieder Rohrdorfer Ortsmitte

Alle Jahre wieder - heißt es in Rohrdorf nicht nur an Weihnachten, sondern auch zur Osterzeit! Denn mittlerweile hat der Osterbrunnen vor dem Rathaus seinen festen Platz im Jahreskalender und ist aus dem Ortsbild nicht mehr wegzudenken.

Mit viel ehrenamtlichen Engagement haben Annamaria Dengler, Lydia Hodrus (die leider auf dem Foto fehlt), Monika Vogler sowie Melanie und Beate Sauter wieder dafür gesorgt, dass die kommenden Osterfeiertage sich auf bunte Weise sichtbar ankündigen. Die Damen können zu Recht stolz sein auf das schöne Ergebnis, das sie in netter Runde beim Kranzen und Aufstellen erarbeitet haben.

Auch in diesem Jahr wurde das immergrüne Material für den Kranz freundlicherweise wieder kostenlos von der Firma Albrecht zur Verfügung gestellt, wofür an dieser Stelle ein großer Dank ausgesprochen sei. Dank des Osterbrunnens sieht das Rohrdorfer Rathaus nun wieder besonders hübsch und der Jahreszeit angemessen aus, der zentrale Platz lädt so besonders dekorativ zur Begegnung ein. Dafür gebührt ein herzliches Dankeschön insbesondere den fleißigen Helferinnen, die in diesen farbenfrohen Ostergruß viel Zeit und Mühe investiert haben.