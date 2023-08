Orgelmusik vom Feinsten bei der Matinee in St. Martin

Eine wunderbare und trotz Ferienzeit sehr gut besuchte Orgelmatinee mit Kirchenmusikdirektor Ansgar Schlei aus Wesel bot der Förderverein Kirchenmusik St. Martin im Rahmen des ALSO–Festivals. Sein Programm „Bach und seine Nachfolger“ führte von Johann Sebastian Bach über Max Reger hin zu Charles Villiers Stanford. Vor allem die feine Wahl der Klangfarben wie auch die technische Beherrschung der Orgel beeindruckte die Zuhörer und bescherte KMD Ansgar Schlei einen lang anhaltenden, tosenden Applaus.

Die nächste und letzte Matinee in diesem Jahr findet am 9. September um 11.15 Uhr statt unter dem Motto „Organ meets Euphonium“ mit den beiden Leutkirchern Bernd Geser am Euphonium und KMD Franz Günthner an der Orgel. Und am 8. Oktober um 18.30 Uhr wird das große Jubiläumskonzert „The Peacemakers“ von Karl Jenkins aufgeführt. Infos wie immer unter www.leutekirche.drs.de/foerderverein.