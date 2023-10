Oldtimerclub spendet 1000 Euro an die Wangener Tafel

Zu Beginn des Jahres wurden mehrfach Hilferufe durch die Tafel selbst sowie durch Lokalpresse und -politik auf die angespannte Lage hingewiesen und um aktive Unterstützung gebeten. Es müssen leider nachweislich bedürftige Menschen aufgrund von Lebensmittelmangel von den Tafelläden abgewiesen werden. Es blieb auch nicht verborgen, dass es einerseits für immer mehr Haushalte schwieriger wird, die Lebenshaltungskosten zu bestreiten und andererseits wegen der gestiegenen Lebenshaltungskosten die Spendenbereitschaft zurückgegangen ist. In einem Pressebericht hieß es, dass bereits jeder zweite im Bereich der Tafelläden im Landkreis abgewiesen werden muss!

Umsichtigkeit und einen Blick in die nächste Umgebung sind nicht nur im Straßenverkehr wichtig. Die Wertschätzung unserer Mitmenschen im nächsten Umfeld gehört auch dazu. Bei der Hauptversammlung des 1. Wangener Oldtimer- und Klassikerclubs im April 2023 stand daher schnell fest, die Tafel mit Spendengeldern unserer Mitglieder zu unterstützen. Zusätzlich kam auch ein Geldbetrag hinzu, der üblicherweise für Clubunternehmungen zur Verfügung gestellt wird. So kam nach Aufrundung eine Summe von 1000 Euro zusammen.

Bei der Spendenübergabe am 11. Oktober durch Vorstand Julius Biggel und 2. Vorstand Markus Peter-Reich an Susanne Pfeffer (Tafel Wangen) waren auch engagierte ehrenamtliche Helfer der Tafel anwesend, die vieles in ihrer Freizeit stemmen. Die Freude und der Dank über diese Spende kann nur einen Teil ausdrücken, was bei der Übergabe empfunden wurde. Es ist so viel mehr, was bei jeder Spende gesehen und empfunden wird: jeder Betrag hilft an der einen oder anderen Ecke ein klein wenig weiter und zugleich ist es auch jedes Mal eine Anerkennung für die Arbeit der Tafel.

Der Oldtimerclub Wangen weiß, wie sicher viele andere Vereine, die an die Tafel gespendet haben, dass jede Spende zählt, aber auch nur ein kleines Stück weiterhelfen kann. Daher möchte der Oldtimerclub mit einer Bitte an jeden herantreten: Es gibt derzeit so viel Herausforderungen für notwendige Hilfeleistungen, und jede Hilfe ist wichtig. Für die Unterstützung in der nächsten Umgebung ist ein weitaus größeres Engagement notwendig, als was derzeit an Ressourcen zur Verfügung steht.