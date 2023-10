Oktoberfest in Aichstetten

Am Sonntag, 8. Oktober, veranstaltete die Musikkapelle Aichstetten ihr traditionelles Oktoberfest in der Turnhalle. Ab 11 Uhr gestaltete die Musikkapelle Schloss Zeil einen zünftigen und abwechslungsreichen Frühschoppen. Natürlich gehört zu einem Oktoberfest ein Fassanstich, wie auch ein Weißwurstfrühstück mit unserem „Weißwurstexpress“. Zum Mittagessen war die Festhalle prächtig gefüllt. Auch die kleinen Gäste hatten ein tolles Fest mit Kinderprogramm, Kinderschminken, Basteln und Popcorn. Am Nachmittag wurden die Gäste mit Kaffee und Kuchen verköstigt. Zum Festausklang spielte die Musikkapelle Aichstetten.

