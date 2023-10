O-Ritt vom Reit- und Fahrverein Urlau

Am 3. Oktober haben wir, bei tollem Wetter, einen wunderschönen O-Ritt in veranstaltet. Wir haben 99 tolle Reiterpaare bei uns begrüßen dürfen, welche sieben abwechslungsreiche Spiele in einem schönen Geländeritt rund um Urlau erleben konnten.

Auf diesem Wege möchten wir uns bei unseren Landwirten bedanken, welche uns das Überreiten ihrer Wiesen ermöglicht haben, es hat sehr zu einem tollen Geländeritt beigetragen. Auch unseren Sponsoren, welche für sehr schöne verschiedene Preise gesorgt haben, danken wir herzlichst. Nicht zu Letzt wollen wir all unseren Helfern Danken, welche auf Spielstationen, in der Küche, an der Kuchentheke, der Meldestelle und beim Organisieren des Ablaufes ihren Beitrag erbracht haben.

Jugendlichen Platzierung: 1. Platz Josie Preuß und Mara Ohmayer Bad Wurzach, 2. Platz Emma Burkhard und Malena Huber Bad Wurzach, 3. Platz Emma Hierlemann und Leonie Kaiser Amtzell.

Erwachsenen Platzierung: 1. Platz Petra Emmer und Manuela Harzenetter HHH Buxach, Isabella Pfister und Jennifer Kaluza Amtzell/Pferdehof Aufwind, 2. Platz Gabi Kleinhans und Silvia Stelzer Neuravensburg, 3. Platz Lisa Näßl und Anna-Lena Kulcke Barockpferdehof Fleur De Lis Hauerts.