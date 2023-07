Noch fünf vor zwölf oder schon Geisterstunde?

Das gesamte Schuljahr über schon hatte sich die Geschwister–Scholl–Schule mit verschiedenen Projekten dem Thema Klimawandel genähert. Zum Abschluss haben ein Dutzend Klassen der beruflichen Schule nun ein Theaterstück des Ensemble Radiks angeschaut. Dafür gab es finanzielle Unterstützung aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“.

Das gesamte Schuljahr über hatte sich die Geschwister–Scholl–Schule mit verschiedenen Projekten und Aktionen dem Thema Klimawandel genähert. Zum Abschluss haben ein Dutzend Klassen der beruflichen Schule nun ein Theaterstück des Berliner Ensembles Radiks angeschaut. Dafür gab es finanzielle Unterstützung aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“ sowie dem Förderprogramm „Lernen mit Rückenwind“.

5 vor 12 oder schon Geisterstunde ist kein gewöhnliches Theaterstück. Es stellt keine fertigen Antworten zum Klimawandel bereit, sondern fordert sein Publikum dazu auf, sich aktiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. So erleben die Schülerinnen und Schüler, wie Zeynep und Leonie auf der Bühne streiten und sich ihre Meinungen und auch manche Beschimpfung um die Ohren hauen. Die bewusst offene Schlussfrage des Stücks, ob es gerade fünf vor zwölf ist oder bereits Geisterstunde herrscht, soll keine eindeutige Antwort liefern. Es widersteht der Verlockung, Fakten und Schlussfolgerungen zu präsentieren oder konkrete Handlungsempfehlungen abzugeben. Stattdessen regt das Theaterstück dazu an, sich aktiv mit dem Thema auseinanderzusetzen.

Genau dies haben die Schüler im Anschluss getan. In einem Nachgespräch mit den beiden Darstellerinnen Silvia Schmidt und Manuela Weirauch entwickelten sich spannende Diskussionen zum Thema Klima, Nachhaltigkeit, Armut und Reichtum sowie zur Frage, ob sich die privaten Meinungen der Schauspielerinnen mit den Rollen decken. Am Schluss ist die Botschaft so klar wie einleuchtend: Informiere dich und bilde dir selbst eine Meinung. Und teile die dann auch mit anderen.