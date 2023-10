Nimm' dir meins ‐ bring' mir deins

Wohl jede Schule wünscht sich eine eigene Schulbücherei, doch oft scheitert deren Umsetzung an den fehlenden finanziellen, personellen und räumlichen Mitteln. So auch in der Grundschule am Rain.

Dass den Kindern nun dennoch viel Lesefutter zur Verfügung steht, ist der Initiative des Fördervereins der Grundschule zu verdanken. Die rührigen Vereinsmitglieder lieferten nicht nur die Idee des „Büchertauschregals“, sondern organisierten auch das geeignete Möbel dafür: ein ausrangiertes Bücherregal der ehemaligen Igel-Buchhandlung.

Angetan von der Idee bat die Schule in der Elternschaft um Buchspenden und kaufte selbst großzügig auf dem Flohmarkt ein. Lehrerinnen und Kinder der Schule sortierten, erarbeiteten ein Ordnungssystem sowie ein kleines Regelwerk, bastelten Schilder und bestückten das Regal. Am Donnerstagnachmittag, 12. Oktober, war es nun soweit: Die „Bücher-Tauscherei“ wurde vor rund 100 staunenden Grundschulkindern und im Beisein der Vorsitzenden des Fördervereins Martina Baur-Mayer offiziell von Schulleiterin Maike Westhäusser eröffnet.

Das Konzept ist einfach, gänzlich unbürokratisch und soll von selbst laufen: Nicht mehr als ein Buch auf einmal mitnehmen, lesen und zurückbringen. Wer es gern behalten möchte, bringt einfach ein eigenes Buch von zu Hause mit und kann dieses wiederum gegen ein anderes aus dem Regal tauschen. Ob das funktionieren wird?

„Wir sind sehr gespannt“, meint Schulleiterin Maike Westhäusser und erklärt den Vorteil eines Tausch-Regals in der Schule: „Für manche Kinder ist der Gang in die Stadtbücherei eine zu große Hürde. Durch dieses niederschwellige Angebot nehmen auch Kinder Bücher mit nach Hause, die sonst an keine Bücher kämen.“ Einstweilen ist die Begeisterung der Kinder groß. „Ich finde, hier gibt es echt coole Bücher“, meint ein Viertklässler. Tatsächlich sieht man in letzter Zeit viel öfter Kinder mit einem Buch in der Hand, sogar auf den Fluren und im Pausenhof. Die Regalbretter sind bereits in den ersten Tagen schon deutlicher lichter geworden.

Damit der Bücher-Nachschub nicht abreißt, sind Bücherspenden weiterhin nötig. Die Schule freut sich sehr über altersgerechten, gut erhaltenen Lesestoff. Die Bücherspenden können in der Schule abgegeben werden.