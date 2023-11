Niklas Klein ist Jugend-Bezirksmeister

Jugend Bezirksmeisterschaft Tennis WTB Bezirk F in Biberach. Im stark besetzten 12er-Feld der U18 -Junioren wurden die Achtel- und Viertelfinalbegegnungen in der Tennishalle Leutkirch ausgetragen. Die vier topgesetzten Spieler erreichten erwartungsgemäß das Halbfinale. Hier setzten sich der Isnyer Niklas Klein (TC Leutkirch, Nr.359 DTB-Herrrenrangliste, Foto rechts) gegen Julius Ohlhauser sowie Jan Has (links) gegen Niels Heigele (alle SSV Ulm 1846) jeweils klar in zwei Sätzen durch. Das interessante und ausgeglichene Endspiel in der Biberacher WTB-Halle entschied dann Niklas Klein mit 7:6,7:5 für sich. Foto: Jürgen Bärtle

