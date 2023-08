Zwei Podien für Niederwangener Triathletinnen

Beim 29. Skinfit Jannersee Triathlon haben einige Triathleten der SG Niederwangen teilgenommen. Dabei standen Steffi Wunderle und Siggi Mutscheller auf dem Podium.

Klein, versteckt, top organisiert und mächtig hochkarätige Athleten am Start — so lässt sich der Skinfit Jannersee Triathlon am besten beschreiben. Allein vom Skinfit Racing Tri Team waren acht Triathleten im Einzel am Start. In den Staffeln dann noch zwei Tour–de–France–Teilnehmer und nicht zu vergessen die vielen Kinder beim Kindertriathlon. Mitten unter das Wettkampf–Gewimmel mischten sich auch Steffi und Jürgen Wunderle, Siggi und Uli Mutscheller sowie Michel Velthuis von der SG Niederwangen. Bei den Schülern E (25 Meter Schwimmen, ein Kilometer Radfahren, 200 Meter Laufen) waren Gabriel Wunderle und Mats Velthuis am Start. Emma Velthuis startete bei den Schülerinnen D (50 Meter schwimmen, 2,5 Kilometer radeln und 400 Meter laufen).

Für Gabriel und Mats war es der erste komplette Triathlon. Beide waren sehr aufgeregt und machten ihre Sache sehr gut. Gabriel Wunderle schaffte es sogar mit 0,8 Sekunden Rückstand auf den dritten Platz. Mats Velthuis, der einer der Jüngsten war, finishte als Elfter der Klasse. Emma zeigte erneut ihr frühes Potenzial. Sie kam als erstes der D–Mädchen aus dem Wasser und konnte sich nach einer guten Radleistung und einem Schlusssprint Platz zwei ihrer Klasse sichern. Im Anschluss folgte der verkürzte Skinfit–Jannersee–Sprint–Triathlon. Die Starter waren in zwei Startblöcke aufgeteilt, um das Feld etwas zu entzerren. Im ersten Startblock waren alle Frauen und Männer Ü50, im zweiten alle anderen Männer und Staffelschwimmer. Magdalena Früh vom Skinfit Racing Tri Team finishte das Schwimmen mit einer fantastischen Zeit vor allen Männern und setzte somit das erste Ausrufezeichen. Als Dritte mit 1:20 Minuten Rückstand kam Steffi Wunderle knapp vor Siggi Mutscheller aus dem Wasser. Auf der flachen 16 Kilometer langen Speedstrecke hieß es alles aus dem Rad herausholen und den Abstand zur Führenden verkleinern. Rund 40 Sekunden konnte Steffi mit der schnellsten Radzeit (41,3er–Schnitt) gutmachen. Leider reichte dies nicht, die gleich schnelle Läuferin auf der flachen vier Kilometer langen Laufstrecke noch einzuholen. Platz zwei gesamt der 54 Frauen ging somit an Steffi Wunderle, vor Siggi Mutscheller auf Rang drei, die das Podest mit einem weiteren SGN–Trikot komplettierte.

Velthuis mit der sechstschnellsten Radzeit

Bei den Männern waren Uli Mutscheller, Michel Velthuis und Jürgen Wunderle am Start. Für Michel Velthuis, der erst dieses Jahr mit dem Kraulen begonnen hatte, war es der erste Triathlon. Seit einigen Jahren ist der leidenschaftliche Radfahrer allerdings für die SGN bereits in Staffeln am Start. Jürgen Wunderle entschied sich auch nach vielen Jahren Staffeltreue mal wieder einen ganzen Triathlon zu absolvieren. Uli Mutscheller, der in der ersten Startwelle an den Start musste, schwamm virtuell sieben Sekunden schneller als Jürgen Wunderle. Michel Velthuis reihte sich etwas verhalten eher weiter hinten ein. Für ihn begann der Wettkampf erst nach dem Schwimmen. Mit der sechstschnellsten Radzeit der 115 Männer konnte Michel Velthuis seine ganze Radperformance abrufen. Nicht viel schlechter erging es Uli Mutscheller und Jürgen Wunderle beim Radfahren. Beide radelten mit einem Schnitt von über 40 Kilometern pro Stunde auf dieser Distanz, ehe es auf die Laufstrecke ging. Michel Velthuis finishte als 24. (3. Klasse Hobby II) vor Uli Mutscheller auf Rang 25 (3. Klasse Hobby III) und Jürgen Wunderle auf Rang 36 (6. Klasse Hobby II).