Triathletin Dagmar Gard siegt am Lago Maggiore

Zum Abschluss der Triathlonsaison hat Dagmar Gard von der SG Niederwangen am Lago Maggiore in ihrer Altersklasse den ersten Platz geholt und kam von rund 80 Frauen als achte Dame ins Ziel.

In Locarno startete Dagmar Gard auf der olympischen Distanz, über 1.5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen. Als gesamt Zwölfte kam Gard nach rund 26 Minuten aus dem Wasser und ging dann auf die Radstrecke ins Maggiatal. „Es hat super viel Spaß gemacht und ich konnte noch vier Plätze gut machen. Einziges Manko war, dass die Radstrecke nicht vom Verkehr abgesperrt wurde und außerdem ein Bahnübergang zu queren war, an dem ich eine gute Minute warten musste“, fasste die 46–Jährige zusammen. Auf der abschließenden Laufstrecke, die am Hafen entlang führte, konnte sie mit 46 Minuten die Platzierung halten und damit ihre Altersklasse gewinnen. „Besser hätte die Triathlonsaison für mich dieses Jahr nicht enden können“, sagte Dagmar Gard.