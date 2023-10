Mit wieder über 400 gemeldeten Startern hat die SG Niederwangen beim Herbstlauf erstmals wieder Teilnehmerzahlen wie vor Corona erreicht. Bei strahlend-sonnigem Herbstwetter war die Stimmung besonders gut. Um 13.30 Uhr fiel der Startschuss zu den ersten Schülerläufen, ehe es ab 14.45 Uhr mit den Hauptläufen über fünf Kilometer und 10,5 Kilometer ernst wurde.

Auf der anspruchsvollen Rundstrecke, die ein- bzw. beim 10,55-Kilometer-Lauf zweimal durchlaufen werden musste, feierte Simon Straub beim Fünf-Kilometer-Lauf einen klaren Sieg in schnellen 18:21 Minuten vor dem Schüler Beat Nägele von der SG Niederwangen in 20:13 Minuten und Mitja Kahle (Post SV Dresden) in 20:16 Minuten.

Bei den Mädchen waren ebenfalls sehr flotte junge Läuferinnen am Start. Vanessa Frick (VfB LC Friedrichshafen) und Emilia Tasser (WSV Isny) lieferten sich ein spannendes Duell. Mit sieben Sekunden Vorsprung gewann Vanessa den Fünf-Kilometer-Lauf in 20:39 Minuten vor Emilia. Dritte wurde Christine Breuninger von den LG Welfen in 23:55 Minuten.

Der Hauptlauf war besonders bei den Männern mit vielen Top-läufern von Anfang an ein Krimi. Die meisten Favoriten kamen aus der heimischen SG Niederwangen, die derzeit mit vielen Topläufern glänzen kann. Innerhalb von 90 Sekunden kamen auf dem Viertelmarathon die ersten fünf Läufer ins Ziel, allen voran Lorenz Zimmerer von der SGN, der nach der ersten Runde noch auf dem zweiten Rang lang. Tobias Horelt führte die erste Runde an und riskierte wohl sehr viel, vor allem bergab, was er dann in der zweiten Runde büßen musste. Zimmerer versuchte auf der steinigen Bergstrecke seine Fähigkeit auszuspielen und lief ein perfektes Rennen. Am Ende gewann er mit knapp einer halben Minute Vorsprung (35:38 Minuten) vor dem einem weiteren bekannten SGN´ler, Tobias Horelt in 36:04 Minuten. Knapp dahinter wurde Triathlet Jannik Stoll vom Skinfit Racing Tri Team Dritter in starken 36:19 Minuten. Vierter wurde Thomas Nuber vor Simon Nuber und Philipp Groll, die alle ebenfalls ein sehr spannendes und schnelles Rennen ablieferten.

Bei den Frauen ging es weniger spektakulär zu wie bei den Männern. der klare Start-Ziel-Sieg ging an Ronja Abel vom SV Oberreute in 43:58 Minuten. Auf Platz zwei und drei liefen die beiden SGN-Frauen Monika Schmid (46:00 Minuten) und Bärbel Fischer (46:16 Minuten) ein.

Die weiteren Ergebnisse (alle über 600 Meter): Schülerinnen W8: 1. Victoria Beck (SV Oberteuringen), 2. Hannah Wigand (MTG Wangen) zeitgleich 2:18 Minuten, 3. Sophie Boch (SGN) 2:25 Minuten. Schülerinnen W9: 1. Emma Velthuis (SGN) 2:16 Minuten, 2. Fiona Muljono (WSV Isny), 3. Finja Schubert zeitgleich 2:18 Minuten. Schülerinnen W10: 1. Emma Schmid (SGN) 2:02 Minuten, 2. Eva Reisch-mann 2:03 Minuten, 3. Lucy Lang (SVO) 2:06 Minuten. Schülerinnen W11: 1. Melina Gorek (MTG Wangen) 1:59 Minuten, 2. Lea Blank (TSV Stiefenhofen) 2:02, 3. Sophie Gabelmann (MTG Wangen) 2:10 Minuten. Schüler M8: 1. Felix Schneider (TSG Leutkirch) 2:12 Minuten, 2. Timo Fischer (LG Welfen), 3. Elia Holzhäuer (WSV Isny). Schüler M9: 1. Jonathan Klusmann (MTG) 2:01 Minuten, 2. Bastian Mutscheller (WSV Isny) 2:04 Minuten, 3. Hannes Rapp (SGN) 2:07 Minuten. Schüler M10: 1. Jakob Wels (TSV Stiefenhofen) 2:04 Minuten, 2. Anton Küper (DAV Rav Trikids) 2:11 Minuten, 3. Julian Embritz (GWRS Niederwangen) 2:13 Minuten. Schüler M11: 1. Max Piehlmeier (SGN), 2. Philipp Richter und Vincent Weichenrieder (beide SG Scheidegg) 2:00 Minuten und 2:06 Minuten.

Schülerläufe (alle über 1600 Meter): Schülerinnen W12: 1. Thora Küper (DAV Ravensburg Trikids) 6:17 Minuten, 2. Zenab Aboubakr, 3. Lea Köhler (beide MTG Wangen). Schülerinnen W13: 1. Magdalena Sauter (TSV Stiefenhofen) 7:16 Minuten, 2. Lina Fischer (1. SC Rav), 3. Lilly Appelt (SGN). Schülerinnen W14: 1. Clara Aichele (SC Scheidegg) 7:14 Minuten. Schülerinnen W15: 1. Annika Erbelding (DAV Rav Trikids) 5:59 Minuten, 2. Ann-Sophie Lipp (PTSV Jahn Freiburg) 6:06 Minuten, 3. Juliana Sytschew (VfB FN) 6:08 Minuten. Schüler M12: 1. Julian Schubert (SC Scheidegg) 5:57 Minuten. Schüler M13: Tobias Weissenborn (SG Scheidegg) 6:30 Minuten, Schüler M14: 1. Miguel Müller (DAV Rav Trikids) 5:10 Minuten, Schüler M15: 1. Leo Vozikis (VfB LC FN) 6:08 Minuten.

Auch bei den Bambinis waren zahlreiche Kinder am Start. Dort wurde aber keine Zeit genommen, so dass sich alle Bambinis mit der Medaille im Ziel als Sieger fühlen durften.