Stephanie Wunderle holt Gold bei den World Championships

Zum 21. Mal hat in Hamburg der größte Triathlon weltweit stattgefunden. Mehr als 10.000 Teilnehmer und 250.000 Zuschauer feierten das Event im Herzen der Hansestadt. Rund um die Binnenalster, am Jungfernstieg und auf dem Rathausmarkt gab es laut Mitteilung ein buntes Rahmenprogramm. Im Fokus stand aber natürlich der Sport: Neben dem Elite–Rennen um die Weltmeisterschaft gab es die sogenannten World Triathlon Championships der Agegrouper, also in den höheren Altersklassen. Und da holte sich Stephanie Wunderle von der SG Niederwangen zwei Medaillen.

Neben Wunderle hatte sich auch Mario Biggel von der SG Niederwangen für die Sprint–Weltmeisterschaft mit einem 750 Meter langen Wendepunkt–Schwimmkurs, einem 20 Kilometer langen Radkurs über zwei Runden und einer fünf Kilometer langen Laufstrecke mit dem Zieleinlauf über den blauen Teppich am Rathausplatz qualifiziert. Beide SGN–Triathleten sind starke Radfahrer. Durch die Windschattenfreigabe in diesem Format hatten die schwächeren Radfahrer einen deutlichen Vorsprung gegenüber den stärkeren, da sie sich bei diesen im Windschatten einhängen konnten.

Längeres Schwimmen als gewöhnlich

Sowohl Wunderle als auch Biggel kamen laut Mitteilung durch das verlängerte Schwimmen (normal sind 500 Meter) nicht im Spitzenfeld heraus und mussten sich beim Radfahren vorarbeiten. Wunderle leistete die meiste Zeit Führungsarbeit, während sich etliche Athleten in ihrem Windschatten befanden und sich schonten. Auf der flachen, aber verwinkelten Laufstrecke musste die Allgäuerin alles geben. Am Ende durfte sich Wunderle nach 1:08,45 Stunden über Platz zwei freuen — die SGN–Sportlerin ist damit Vizeweltmeisterin in der Klasse W40—44. Sie ließ 64 Konkurrentinnen aus aller Welt hinter sich und freute sich sehr über die Silbermedaille. Biggel lieferte nach einem etwas schonenden Radfahren eine starke Laufzeit ab und kam nach 1:10,07 Stunden als 31. von 97 Männern und siebtbester Deutscher ins Ziel.

Wunderle startete zudem noch mit dem deutschen Viererteam in der Mixedstaffel der Altersklasse 40—49. Die Staffel hatte das Format eines Supersprints mit den Distanzen 300 Meter Schwimmen, fünf Kilometer Radfahren und 1,8 Kilometer Laufen. Die Reihenfolge Mann–Frau–Mann–Frau war vorgegeben. Wunderle ging als Schlussläuferin mit 1:10 Minuten Rückstand auf die Führungsstaffel auf die Strecke, sicherte dem deutschen Team aber schließlich mit 1:40 Minuten Vorsprung die Goldmedaille. Neben der SGN–Triathletin starteten Thomas Winkelmann, Renate Forster und Hendrik Becker.