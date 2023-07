Steffi Boch gewinnt Frauenlauf in Vogt

Läufer der SG Niederwangen sind am Start bei drei Wettbewerben gestanden. Steffi Boch gewann dabei den Frauenlauf in Vogt.

Zweiter–Team–Lauf Weitnau: Diese sportliche Veranstaltung hat eine lange Tradition. Mit dabei waren Enya Hildebrand und Eva Reischmann, die in der Schülerklasse C (Jahrgang 2013) als motiviertes schnelles Team gestartet sind. Startläuferin Enya lief sofort auf die zweite Position, übergab an Eva, diese wieder an Enya und Enya nochmals an Eva, die als Schlussläuferin mit einem großartigen Endspurt fast noch auf die Position eins gelaufen wäre. Aber auch über Platz zwei freuten sich beide Mädchen riesig.

Hauchenberglauf: An der in diesem Jahr erstmals ins Leben gerufenen Laufserie, die aus Kugelberglauf, Hauchenberglauf und Eistobellauf bestand, nahm Markus Holzmann teil. Der SGN–Läufer belegte den vierten Platz in der Altersklasse M60 beim Lauf über die 6,8 Kilometer mit gut 500 Höhenmetern.

Frauenlauf Vogt: Nach dreijähriger Unterbrechung fand der 20. Laufsport Linder Frauenlauf in Vogt statt. Dieses Mal gab es eine besondere Überraschung: Jede Frau bekam nicht nur die obligatorische Rose beim Zieleinlauf in die Hand gedrückt, sondern auch noch ein Fläschchen Sekt und ein Buff in den Farben der T–Shirts der letzten 19 Jahre. Auch wenn das Siegen bei diesem Lauf nicht unbedingt im Vordergrund steht, darf sich die SGN doch über tolle Platzierungen freuen. Gesamtsiegerin von etwa 230 gestarteten Läuferinnen wurde Steffi Boch von der SGN. Hinter ihr, auf dem zweiten Gesamtplatz, lief Bärbel Fischer ins Ziel. Mit dabei waren weitere SGN–Läuferinnen. Andrea Theobold und Helga Holzmann wurden jeweils Dritte in ihren Altersklassen. Gertrud Schweizer und Lisa Heine vervollständigten das SGN–Frauenteam.