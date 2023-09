SGN-Läufer stehen bei Bodensee-Marathon auf Podium

Beim 49. Bodensee-Marathon sind auch fünf Sportler der SG Niederwangen am Start gewesen. Dabei gab es einige Podiumsplatzierungen.

Sehr erfolgreich war Julia Schneider, die auf der Mini-Marathon-Strecke über 1,7 Kilometer den zweiten Gesamtrang belegte. Sie wurde mit einer Zeit von 7:29 Minuten auch Zweite in ihrer Altersklasse U12. Beim in diesem Jahr zum ersten Mal ausgerichteten Dorf-10er gingen drei Athleten an den Start. Bei schwülwarmen Temperaturen kam Thomas Nuber auf der welligen Strecke in 34:34 Minuten als Gesamtdritter ins Ziel und gewann seine Altersklasse M35. Simon Nuber kam kurz dahinter als Vierter mit einer Zeit von 35:05 Minuten ins Ziel. Für ihn war das laut Mitteilung eine persönliche Bestzeit auf der vermessenen Strecke und der Altersklassensieg in der M30. Philipp Groll (35:26) kam auf Platz fünf und Platz zwei in der M40. Die SGN-Riege komplettierte Klemens Sinz in 41:59 Minuten auf dem zwölften Gesamtplatz (erster Platz M50).