SGN beim Ravensburger Triathlon erfolgreich

Wieder einmal dominierte beim Ravensburger Triathlon das blaue Trikot der SG Niederwangen. Ob beim Kindertriathlon, beim Einzelrennen oder bei den Staffeln — überall war die SGN zahlreich und erfolgreich am Start.

Kindertriathlon: Pünktlich um 9 Uhr begannen bei noch trübem Wetter die Schüler C mit einem Swim and Run. Dabei musste der Jahrgang 14/15 eine Strecke von 75 Meter im 22,3 Grad kaltem Flappbachbad schwimmen und 500 Meter laufen. Bastian Mutscheller und Valentin Friedrich schafften es mit dem Gesamtsieg und Rang drei gemeinsam auf das Podest. Alexander Mauser und Hannes Friedrich finishten auf Platz 5 und 10 glücklich ihren ersten Wettkampf. Bei den Schülerinnen C gewann Sophie Boch mit 24 Sekunden Vorsprung die Mädchenwertung. Theresa Theisinger, Emma Velthuis und Elisabeth Grath folgten auf den Rängen 4, 6, und 7. Kurz danach starteten die Schüler B der Jahrgänge 12/13 mit 75 Meter Schwimmen, 1000 Meter Radfahren und 500 Meter Laufen. Fabian Theisinger finishte in 10:24 Minuten als 7. seiner Klasse. Bei den B–Mädchen landeten Paulina Grath, Sofia Pfurrer und Leonie Bemetz auf Rang 4, 5 und 6.

Bredl–Sprint–Cup: Der Wettergott meinte es dieses Jahr gut bei den Startern des Bredl–Sprint–Cups. Das Wetter blieb trocken bis zur Siegerehrung und gewährte somit einen sicheren Wettkampf. Bei 22,3 Grad kaltem Wasser blieb es allerdings beim Neoverbot. In drei Startwellen gingen die 420 Athleten an den Start. 750 Meter mussten im Flappbach in einer großen Runde geschwommen werden, ehe es auf die 24 Kilometer lange, hügelige und anspruchsvolle Radstrecke ging. Zum Abschluss folgte der 5,2 Kilometer lange Lauf über Wiesen und auf Schotterwegen durch den Wald.

Stephanie Wunderle holte souverän den Gesamtsieg für die SG Niederwangen (1:15:52 Stunden), mit knapp zwei Minuten Vorsprung vor Fanny Soos und der Drittplatzierten Siggi Mutscheller nach weiteren 1:30 Minuten, die den Sieg in der Klasse W45 feierte (wir berichteten). Nach 1:24:30 Stunden überquerte Isabel Schweizer als Siebte die Ziellinie (3. W20) und schaffte es ebenfalls unter die Top 10. Die Jüngste im Feld — Nele Rudhart — finishte als 23. nach 1:37:14 Stunden zufrieden den Triathlon und freute sich über den Sieg ihrer Klasse WJ.

Bei den Männern war Mario Biggel mit Rang 27 von 243 Männern der schnellste Niederwangener mit der Zeit von 1:20:03 Stunden (Platz 2 M45). Neuzugang Jonas Kurtz übernahm spontan für die erkältete Moni Schmid den Startplatz und finishte als 34. in 1:21:32 Stunden (Rang 5 M40). Daniel Boch, der seinen ersten Triathlon absolvierte und der noch gar nicht Kraul schwimmen konnte, bekam ebenfalls spontan am Vorabend durch einen frei gewordenen Startplatz die Chance zu starten. Nach einem wie zu erwartenden langsamen Schwimmen ging es auf die Aufholjagd. Er überquerte nach einem starken Radfahren und gutem Laufen nach 1:29:35 Stunden glücklich und zufrieden die Ziellinie (Rang 11 M35). Benjamin Kolb und Detlev Neuland finishten in 1:34 Stunden (Platz 20 M40) und 1:35 Stunden (Rang 3 M60) den Wettkampf.

Staffeln: Die SGN war mit vielen Staffeln in allen drei Kategorien (Männer/Mixed/Frauen) am Start. Bei der Männerwertung holten sich Volker Schotten, Michael Velthuis und Manuel Enderle den Sieg in 1:12:44 Stunden vor einem weiteren SGN–Team mit Uli Mutscheller, Franz Felder und Franz Stebel auf Rang 2 (1:13:05 Stunden). Rang 4 der zehn Männerstaffeln ging an das Duo Thomas Nuber und Michael Theisinger, die aufgrund des krankheitsbedingten Ausfalls des Schwimmers als Duo starten mussten. Thomas Nuber übernahm somit den Schwimm– und Laufpart. Sie finishten in 1:19:20 Stunden.

Bei der Mixed–Wertung gewann souverän mit knapp zwölf Minuten Vorsprung (tagesschnellstes Team) das SGN–Team mit Jürgen Wunderle, Simon Nuber und Bärbel Fischer in 1:12:11 Stunden. Ebenfalls auf dem Podest — auf Rang 3 — konnte sich das Team mit Lena Kremsler, Mark Grath und René Friedrich in 1:24:09 Stunden sichern. Auch in der Frauen–Staffel war die SGN erfolgreich. Mit Rang 2 und 3 waren beide SGN–Staffeln der Wertung auf dem Treppchen. Charlotte Hofer, Sabrina Grath und Steffi Boch sicherten sich den zweiten Platz in 1:31:28 Stunden. Platz 3 ging an die SGN–Jugendgruppe Ronja Kohler, Luise Stebel und Mia Sinz.