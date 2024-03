SG Niederwangen mit guten Ergebnissen

Der Halbmarathon in Kandel ist ein alljährliches Highlight im Laufkalender der Südpfalz und zieht jedes Frühjahr eine große Anzahl von Läuferinnen und Läufern an. Auch dieses Jahr war keine Ausnahme - insgesamt 2200 Athleten gingen an den Start, um sich auf der flachen und bekanntermaßen schnellen Strecke zu messen.

Strecke ermöglicht gute Zeiten

Die Streckenführung ermöglicht es den Teilnehmern, ihr volles Potenzial auszuschöpfen und persönliche Bestzeiten zu erreichen.

Unter den Teilnehmern befanden sich auch die Athleten der SG Niederwangen, die sich intensiv auf das Rennen vorbereitet hatten. Für Simon und Lana Nuber war es ein besonderer Tag, da sie zum ersten Mal an einem Halbmarathon teilnahmen.

Simon Nuber erreichte in einer Zeit von 1:12:58 Stunden ein super Ergebnis bei seinem Debüt und erreichte einen hervorragenden 14. Platz.

Ebenfalls eine starke Performance zeigte Philipp Groll. Er erreichte den 47. Gesamtplatz. In seiner Altersklasse landete er in einer Zeit von 1:18:01 Stunden sogar auf dem vierten Platz. Seine Ausdauer und Beharrlichkeit brachten ihm eine Platzierung unter den Top-Läufern seiner Kategorie.

Lana Nuber mit guter Zeit beim Debüt

Auch Lana Nuber, eine weitere Starterin der SG Niederwangen, stellte sich der Herausforderung und bewältigte die Strecke in einer sehr guten Zeit von 1:55:09 Stunden.

Die SG Niederwangen konnte mit Stolz auf ihre Athleten blicken, die mit großem Engagement und Einsatz an den Start gingen und starke Leistungen erbrachten.

Auch in diesem Jahr war die Organisation wieder erstklassig. Von der Startnummernausgabe bis zur Verpflegung entlang der Strecke war alles bestens organisiert und ermöglichte den Teilnehmern ein reibungsloses und angenehmes Lauferlebnis. Die Atmosphäre entlang der Strecke war motivierend und zahlreiche Zuschauer unterstützten die Läufer dabei, das Beste aus sich herauszuholen. Die SG Niederwangen konnte somit nicht nur mit ihren Leistungen glänzen, sondern auch die gelungene Veranstaltung und die hervorragende Organisation genießen.