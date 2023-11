Niederwangener Halle

Schaurige Gestalten feiern schönes Halloween

Niederwangen / Lesedauer: 1 min

Der Freundeskreis der Musikkapelle Niederwangen hatte am Dienstagabend geladen – und viele kamen, um am Übergang von Oktober auf November wieder einmal Party machen zu können. (Foto: Susi Weber )

Mehr als 600 Besucher in kreativen Kostümen amüsieren sich am Dienstag in der Niederwangener Halle. Hier gibt's die Bilder zum ausgelassenen Party-Abend.

Veröffentlicht: 01.11.2023, 16:00 Von: Susi Weber