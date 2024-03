Kaputte Felder Straße ist Thema im Ortschaftsrat

„Da bröselt es ja nur noch“, sagte der Niederwangener Bürger Peter Beck bei der jüngsten Ortschaftsratssitzung - und meinte damit die Felder Straße zwischen Feld und Knobel (Foto: Susi Weber). „Sie ist in diesem Jahr im Straßensanierungsprogramm drin und wir sind in den finalen Zügen“, entgegnete Ortsvorsteher Roland Hasel. Ein Grunderwerb entlang der Straße konnte getätigt werden, einem Gehweg steht daher nichts mehr im Wege. Hasel: „Wenn alles läuft, wie geplant, könnte alles auch in diesem Jahr noch fertig werden.“ Ortschafts- und Gemeinderat Rainer Herget machte für die jüngsten Straßenschäden auch die knapp einjährige Sperrung der Herfatzer Brücke und die damit verbundenen „Schleichwege“ verantwortlich.