Inklusionsgruppe der SG Niederwangen erfolgreich

Ein besonders schönes sportliches Erlebnis hatte die Inklusionssportgruppe der SG Niederwangen am vergangenen Samstag. Der Württembergische Behindertensportverband veranstaltete in Ellwangen das Verbandssportfest mit einem Zehnkampf, bestehend aus einem Stationsparcours, in dem Geschicklichkeit, Koordination, Konzentration und Beweglichkeit gefordert waren. Die SGN-Inklusionsgruppe reiste mit zwölf jungen Behindertensportlern und sechs Betreuern an und wurde von Oberbürgermeister Michael Dambacher freundlich empfangen. Die SGN wird dieses Sportfest in Wangen im Rahmen der Landesgartenschau durchführen und konnte sich hier schon mal organisatorische Impulse holen.

Aaron Queck in der Männerklasse erfolgreich

Bei der Siegerehrung der 170 württembergischen Sportler aus zehn Mannschaften war der Applaus groß, als Aaron Queck von der SG Niederwangen als Sieger in der Männerklasse ausgerufen wurde. Er bekam den großen Pokal des Kultusministeriums überreicht.

Wie wichtig der sportliche Gedanke der Inklusion und der Teilhabe für behinderte Menschen ist, wurde an diesem Samstag einmal mehr deutlich. Nun gilt es, sich mit der Stadt Wangen und der LGS als guter Gastgeber fürs Verbandssportfest 2024 des Württembergischen Behindertensportverbandes zu präsentieren.