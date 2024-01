In Niederwangen ist ein neues Baugebiet in Sicht

Rund 200 Menschen sind am Vorabend des Dreikönigstags beim Neujahrsempfang der Ortschaft Niederwangen in die Aula der Schule gekommen. Neben dem traditionellen Blick zurück erfuhren sie durch Ortsvorsteher Roland Hasel und Oberbürgermeister Michael Lang auch einige Neuigkeiten. Für den musikalischen Rahmen sorgte das Holzbläserensemble und ein Posaunenduo der Musikkapelle Niederwangen.

„Es freut mich, dass wir ein so volles Haus haben“, sagte Ortsvorsteher Roland Hasel zu Beginn. Wenn man die Nachrichten verfolge, habe sich das Wort „Krise“ verfestigt, sagte Hasel: „Es brennt an allen Ecken.“ Mit Blick auf das Bild des Kalvarienberges mit Kapelle und den Bergen im Hintergrund sprach er vom Glück der Hiesigen: „Wir wohnen hier in einem kleinen Idyll.“

Nachfolge für Rektor Schlichte gesucht

Im Streifzug durch das abgelaufene Jahr folgten Bilder und Eindrücke von Veranstaltungen, der örtlichen Institutionen und anderen Ereignissen. In der von knapp 300 Kindern und Jugendlichen besuchten Grund- und Werkrealschule Niederwangen ist Rektor Peter Schlichte inzwischen in den Ruhestand gewechselt, für den es im April noch eine Verabschiedung geben wird. Seine Stellvertreterin Paivi Euperle hat laut Hasel kommissarisch übernommen: „Die Rektorenstelle wird nun im neuen Jahr ausgeschrieben.“

Zu den Highlights 2023 zählte Hasel die Freigabe des 2,3 Kilometer langen Radweges zwischen Niederwangen und Hergatz und der Radbrücke Jussenweiler, der Übergang des Kinderparadieses in die Trägerschaft der Stadt Wangen, aber beispielsweise auch ein vom Stadtseniorenrat angeregtes und umgesetztes „Ruhebänkle“ in Böhen. Im ehemaligen Niederwangener Notschlachtraum ist inzwischen „Allgäuer Bauernhofeis“ eingezogen, das in Elitz Eis produziert.

„Umleitungen besser gelaufen als erwartet“

Zum 2023 eröffneten Dorfladen Niederwangen, sagte Hasel: „Er läuft hervorragend, wenn Schulzeit ist - und nicht hervorragend, wenn keine Schulzeit ist.“ Hasel warb ums Einkaufen im Laden, in dem sich auch Kaffee trinken oder ein Leberkäswecken erwerben lässt.

Betroffen war Niederwangen auch von den Umleitungen und Sperrungen: „Es war zwar nervig, aber insgesamt sind die Umleitungen besser gelaufen als die Allermeisten erwartet haben.“ Apropos Umleitungen: Da der Radweg von Lottenmühle nach Wangen entlang der Argen wegen der Landesgartenschau gesperrt bleibt, wird über die provisorische und wegen der Linksabbiegespur auf der L320 errichteten „Ersatzspur“ ein Interims-Radweg errichtet, damit eine Radwegeverbindung Wangen-Lottenmühle erhalten bleibt.

Lob vom Stiftsarchivar in St. Gallen

Eines der Ereignisse 2023 war auch die 1250-Jahr-Feier des ältesten, urkundlich erwähnten Niederwangener Weilers Hatzenweiler mit seinen heute knapp 200 Bewohnern. „Peter Erhart, Stiftsarchivar aus St. Gallen, hat mir wortwörtlich gesagt, er sei schon viel herumgekommen und zu solchen Anlässen eingeladen worden. So ein beeindruckendes Engagement der Vereine und der Bürgerschaft habe er aber noch nie erlebt.“

Mit 1350 Mitgliedern - und gegenüber 2022 gut hundert Mitgliedern mehr - ist die SG Niederwangen weiter gewachsen und zwischenzeitlich der größte Sportverein in den Wangener Ortschaften.

Anlässlich eines runden Geburtstages erhielt Hasel Anfang Dezember vom Ortschaftsrat eine „Nationalhymne für das Königreich Niederwangen“ - und zahlreiche Geldgeschenke. „König Roland, der Erste“ überreichte an den Heimatverein Niederwangen (aufgerundete) 2000 Euro - zur Unterstützung der (mindestens) 170.000 Euro teuren Sanierung der Kalvarienberg-Kapelle.

Wahrscheinlich wieder zwei Wahllisten

Tun soll sich laut Hasel 2024 etwas beim Ausbau des Spielplatzes am Sportplatz - mit Installation der bereits erworbenen Kletterpyramide und einer Wasserpumpe. In der Felder Straße soll zwischen Knobel und Feld ein Gehweg in Planung gehen, für den die Stadt Grundstücke erwerben konnte.

„Westlich von Elitz, in Richtung Welbrechts, haben wir nun eine Entwicklungsfläche, von der knapp drei Hektar bebaut werden können“, freute sich Hasel. Er warb auch für die Kommunalwahlen in diesem Jahr, insbesondere für die Ortschaftsratwahl: „Ich denke, dass wir in Niederwangen wieder eine Bürgerliste eins und zwei machen werden.“

OB Michael Lang dankte den Niederwangener für „ihre Verbundenheit untereinander, für das so schöne Miteinander“. Das Gemeinwesen, die Verbindung zwischen den Menschen, könne man hier gut erleben.

In Bezug auf die Landesgartenschau erwähnte Lang, dass seit Jahresbeginn bereits wieder je Tag 30 bis 100 Dauerkarten verkauft wurden: „Die wichtigsten Gäste einer LGS sind aber immer die eigenen Bürger, die wiederum Verwandte, Freunde, Bekannte als Gäste herholen.“ Langs Wunsch zum neuen Jahr ging an die Niederwangener, aber auch an Ortsvorsteher Roland Hasel mit seinem Gremium: „Bleiben Sie Ihrem und unserem Gemeinwesen erhalten.“

Die Ortschaft in Zahlen und Daten

Niederwangen ist erneut größer geworden - von 1698 auf nunmehr 1786 Personen Ende 2023. Größtenteils geht der Zuwachs auf das Baugebiet Haid-Wittwais zurück, das rund zur Hälfte zur Ortschaft Niederwangen gehört. 153 Menschen (2022: 162) sind zu-, 105 (162) weggezogen.

Auf einem hohen Niveau hält sich die Geburtenzahl mit 20 (22) Geburten, je zur Hälfte Mädchen und Buben. 13 Paare gaben sich in Niederwangen das Jawort (8). 22 Niederwangener sind 2023 gestorben - zwei mehr als im Vorjahr.

Deutlich weniger Kirchenaustritte

Die Kirchenaustritte haben sich von 25 auf 13 halbiert, die Zahl der Scheidungen von einer auf zwei verdoppelt. 20 Niederwangener sind 90 Jahre oder älter - gleich viele wie 2022. Älteste Bewohner Niederwangens sind zwei 99-jährige Einwohner, eine davon weiblich, eine männlich. Vier (2) Ehepaare konnten im vergangenen Jahr Diamantene Hochzeit, sieben Paare (2022: ein Ehepaar) Goldene Hochzeit feiern.

In fünf (sieben) Ortschaftsratssitzungen wurden 50 (59) Tagesordnungspunkte besprochen, darunter auch 15 (23) Baugesuche. Mit 68 Veranstaltungen (40) bewegt sich Niederwangen laut Ortsvorsteher Roland Hasel wieder auf Vor-Corona-Niveau.