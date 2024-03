Im Ortsteilgarten wird so manches passieren

Ein Garten mit einem zehn auf zehn Meter großen Pavillon, Sitzbänke aus massivem Holz und „Argenwege“, die die Obere und die Untere Argen in ihren Verläufen darstellen sollen - so stellt man sich den Ortsteilgarten bei der Landesgartenschau vor, wenn man den Ausführungen von Niederwangens Ortsvorsteher Roland Hasel bei der jüngsten Ortschaftsratssitzung folgte. Jede Ortschaft wird auf vier drehbaren und mit Motiven beklebten Tafeln präsentiert. Ein QR-Code führt direkt auf die jeweilige Homepage.

„Wussten Sie schon, dass …?“ Diese Frage mit Besonderheiten wird sich an die Landesgartenschaubesucher richten. Zu sehen bekommen sie Bilder, die für die Ortschaften bezeichnend sind, beispielsweise den Niederwangener Kapellenberg. Was genau zu sehen ist, entscheiden die Ortschaften selbst - und genau dies wurde nun auch im Ortschaftsrat diskutiert. Die Vorschläge sollen nun aber auch noch mit den Vereinen besprochen werden.

In der Nähe des Ortsteilgartens an der Argenwiese ist auch eine Bühne, die laut Hasel zumindest zeitweise „bespielt“ werden soll. An den mittwöchlichen Ortsteiltagen gibt es ein Programm. Niederwangen zeichnet beispielsweise am 3. Juli und 25. September dafür verantwortlich. Hasel kündigte „kunterbunte Aktionen“ an, die beispielsweise vom Angel-, Schützen- und Musikverein oder auch der Bürgerwehr oder dem „Kinderparadies“ gestaltet werden. Noch aber sind die Planungen laut Hasel „vorläufig“ und nicht bis ins Detail festgelegt.