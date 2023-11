„5. September 773 ‐ Hatzenweiler tritt aus dem Dunkel der Geschichte in das Licht der Zeit.“ Eine Schenkungsurkunde, die heute im Kloster St. Gallen aufbewahrt wird, nehmen die Bürger von Hatzenweiler und Niederwangen zum Anlass, diesen kleinen, rund 180 Einwohner zählende Ort groß zu feiern.

Ein Schauspiel auf dem Dorfplatz

Bernhard Baumann, der seit 35 Jahren hier lebt, tritt mit Ulrike Alfes, Thomas Waibel, Christian Waibel und anderen Schauspielern in historischen Gewändern der „Finsterburger“ ins Rampenlicht. Schauplatz: Der Dorfplatz von Niederwangen. Nach dem feierlichen Aufmarsch der Niederwangener Feuerwehr, der Musikkapelle und der Bürgerwehr geht es los: Drei Salutschüsse für 1250 Jahre Hatzenweiler. Somit ist „Haddinvviler“ der älteste Teilort auf der heutigen Gemarkung von Wangen.

Das Schauspiel nimmt die vielen Gäste mit auf eine Reise in jene Zeit, als Karl der Große seit zwei Jahren regierte, und der Kleriker Hadupert und seine Mutter Teotrada dem Kloster St. Gallen einige ihrer Güter übertrugen: „Lest und lauscht den Worten der Geschichte!“ Mit diesen mahnenden Worten nahm Christian Hasel, der als St. Gallener Mönch auftrat, die Zuhörer mit in einen unvergesslichen Abend, der die Höhen und Tiefen von Hatzenweiler im Laufe der vergangenen 1250 Jahre in den Mittelpunkt rückte.

„Wangen bei Hatzenweiler“

Roland Hasel, Ortsvorsteher von Niederwangen und somit auch von Hatzenweiler, begrüßte den Wangener OB Michael Lang und die vielen anderen Gäste mit sichtlichem Stolz und einem wohlwollenden Schalk: „Eigentlich müsste es heißen: „Wangen bei Hatzenweiler!“

Für den St. Gallener Stiftsarchivar Peter Erhart stand die Frage nach der Echtheit der Urkunde, die 773 in Langenargen in Anwesenheit von sieben Zeugen unterzeichnet wurde, im Mittelpunkt seiner Festrede. Er hob dabei die historische Bedeutung von Hatzenweiler hervor: „Möglicherweise waren ja sogar schon die Römer hier.“ Die Echtheit der Urkunde, bei der es sich nicht mehr um das Original handelt, steht für den Stiftsarchivar außer Frage. Sie gehört neben jener Urkunde aus dem Jahre 815, in der ebenfalls jener Priester Hadupert Güterbesitz „ze den Wangun“ an das Kloster St. Gallen stiftete, zum Welt-Dokumenten-Erbe der Unesco.

Ein Stück Papier von 1789

Doch wer war dieser Priester Hadupert? Es muss ein hochgebildeter Schreiber der freien alemannischen Oberschicht gewesen sein. Mit dem Transfer seiner Güter an das Kloster St. Gallen wollte er für Rechtssicherheit von Land und Leuten, aber auch für sein ewiges Seelenheil sorgen.

Stadtarchivar Rainer Jensch suchte in seinem Vortrag nach Antworten auf diese Frage, und schlug eine Brücke von 773 bis in die Gegenwart von Hatzenweiler:

Hatzenweiler war ein Grenzort, der an einer europäischen Hauptachse zwischen Augsburg und Mailand lag. Stadtarchivar Rainer Jensch

Die Landtafel von Johann Andreas Rauch (1617) und alte Bilder verdeutlichen, dass der kleine Ort an verschiedene Herrschaftsbereiche grenzte wie die von St. Gallen, den Grafen von Montfort oder den Schomburgern und den Humpis.

Der 30-jährige Krieg warf ein düsteres Licht auf die Hatzenweiler Historie: Marodierende Soldaten richteten ein schlimmes Gemetzel an, und brachten 1628 die große Pestepidemie ins Land. 1661 kaufte die Stadt Wangen Hatzenweiler den Grafen von Montfort ab ‐ ein gutes Geschäft. Ein Stück Papier aus dem französischen Revolutionsjahr 1789, das an der Wirtschaft (heutige „Sonne“) von Hatzenweiler hing, präsentierte Rainer Jensch mit einem Schmunzeln: „Es ist ein Originalstück aus der Papiermühle Niederwangen; es ist zerfetzt, löchrig- und voll mit Fliegenschiss.“ Und von den Menschen, die in diesem kleinen Weiler „ohne besondere Sehenswürdigkeiten“ wohnen, zeigte sich Jensch tief beeindruckt: „Die eigentlichen Sehenswürdigkeiten sind die Menschen, die hier etwas auf die Beine stellen.“

Beim Festakt zum 1250-jährigen Bestehen von Hatzenweiler (von links): OB Michael Lang, Ulrike Alfes , Horst Kendl, Thomas Waibel und Ortsvorsteher Roland Hasel. (Foto: Rohmert )

Das nächste Jubiläum steht an

Die bleibende Verbundenheit der Stadt Wangen mit dem Kloster St. Gallen hob OB Michael Lang in seiner Schlussrede hervor, denn im Jahre 2026 gibt es schon wieder etwas zu feiern: Vor 600 Jahren (1426) wurde der Bäckersohn und spätere Abt von St. Gallen Ulrich Rösch in Wangen geboren. Er regierte das Kloster in den Jahren 1463 bis 1491.