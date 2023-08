14 SG–Schwimmer in Lindau erfolgreich

14 Schwimmer der SG Niederwangen haben an der Lindauer Seequerung teilgenommen. Die 2,3 Kilometer lange Strecke von der Lindauer Therme zum Römerbad auf der Lindauer Insel hatte anspruchsvolle, wellige Bedingungen. Bei insgesamt über 200 Teilnehmern (Wertung getrennt nach Vereins– und Freizeitschwimmer) kamen alle Starter der SG Niederwangen glücklich, zufrieden und mit guten Ergebnissen im Ziel an.

Elke Peters erreichte in 41.43 Minuten von 71 Frauen den ersten Gesamtrang (1. W45). Isabel Schweizer folgte gute zwei Minuten später und ergatterte sich Rang 4 (2. W20). Sigrid Mutscheller und Stephanie Wunderle finishten mit Platz 5 (44:33, 2. W45) und Platz 6 (44:50, 1. W40). Dagmar Gard hat die Top 10 der Frauen knapp verpasst und belegte mit einer Zeit von 48:11 Minuten Platz 11 (3. W45). Bei den Männern sicherte sich Uli Mutscheller den zweiten Gesamtrang in schnellen 36:42 Minuten (1. M55), nur acht Sekunden hinter dem Erstplatzierten Daniel Blum von Trigantium Bregenz. Jürgen Wunderle kam als Gesamtfünfter der 58 Männer in 40:05 Minuten aus dem Wasser (1. M45). Nur kurz dahinter folgten Bertram Stolberg und Volker Schotten auf Rang 6 (40:42min, 2. M45) und 7 (40:47min, 1. M30). Auch Manuel Enderle (2. M30), David John (3. M30), Michael Appelt (2. M45) und Andreas Fritzenschaft (4. M50) haben die Lindauer Insel glücklich erreicht.

Dieses Jahr konnte die SGN in der Teamwertung mit drei Viererteams glänzen. Unter sieben gestarteten Teams gehörte das Treppchen der SG Niederwangen. SGN Racers auf Platz 1 (Elke, Uli, Jürgen, und Bertram), SGN Flippers auf Platz 2 (Isabel, Manuel, Volker und Michael) und SGN Hobby auf Platz 3 (Sigi, Steffi, Daggi, David).