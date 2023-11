Wohnungseinbruch in Neuravensburg

In der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Dienstagabend brach ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Dorfstraße in Neuravensburg ein und verursachte Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Ob aus dem Haus etwas entwendet wurde kann derzeit nicht gesagt werden, da die Bewohner derzeit nicht vor Ort sind, wie die Polizei berichtet. Personen, denen im entsprechenden Zeitraum Verdächtiges im näheren Umfeld aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen zu melden, Telefon 07552/9840.