Wirtschaftsministerin beim „Handwerkergespräch“ zu Gast

Auf Einladung des CDU-Ortsverbandes Neuravensburg und des CDU-Landtagsabgeordneten Raimund Haser hat die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut kürzlich die Region besucht. Schwerpunkt war ein „Handwerkergespräch“ bei der Firma Gartenbau Helmut Haas in Neuravensburg-Roggenzell, zu welchem sich über 40 Gäste aus Handwerk, Unternehmerschaft und Kommunalpolitik einfanden.

Peter Lutz, der Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes konnte dazu auch den Bundestagsabgeordneten Axel Müller und den CDU-Kreisvorsitzenden Christian Natterer begrüßen. Er führte bereits zu Beginn auf, dass die Schwierigkeiten im Handwerk rund um den Fachkräftemangel uns alle betreffen würden, da wir alle auf die Dienstleistungen und Arbeiten von Handwerkern angewiesen sind.

Hoffmeister-Kraut ging zunächst auf die Fragen des CDU-Ortsverbandes zum Thema Handwerk ein. Fachkräftemangel, Attraktivität von Ausbildung und Meister-Ausbildung standen dabei ganz oben. Zusätzlich aber auch das Thema, was muss in den Schulen getan werden, um Kindern bereits die Ausbildungsmöglichkeiten im Handwerk näher zu bringen.

An Programmen und Initiativen, welche helfen sollen, das Handwerk als Arbeitgeber noch attraktiver zu machen mangelt es nicht. Die Wirtschaftsministerin zählt eine ganze Reihe davon auf und verweist besonders auch auf die 3800 Ausbildungsbotschafter, welche in die Schulen gehen und über ihre Ausbildung berichten, auf Augenhöhe mit den Schülern.

Peter Lutz regte an, die Gespräche mit dem Kultusministerium zu intensivieren. Früher war Werkunterricht in den Lehrplänen in allen Schulen integriert und alle Schüler mussten daran teilnehmen. Dies ist auch aus Sicht von Franz Moosherr, dem Geschäftsführer der Handwerkskammer, welcher aus terminlichen Gründen leider nicht selbst anwesend sein konnte, ein wichtiges Anliegen der Handwerkerschaft. Wenn Kinder heute in den Schulen schon keinen Bezug mehr zu einer Handarbeit bekommen, wird es umso schwerer diese für einen Handwerksberuf zu begeistern.

Helmut Haas, der Hausherr, bemängelte die fehlende Attraktivität für die Mitarbeiter auch mal mehr zu arbeiten und zum Beispiel an einem Samstag Überstunden zu machen. Es lohnt sich für viele schlicht nicht, da sie dadurch dann durch die Steuerprogression mehr abführen müssen. Durch den Fachkräftemangel wäre es aber für viele Betriebe wichtig, wenn das bestehende Team mehr leisten könnte. Arbeit muss sich aber lohnen und daher sollte dringend über eine Art der Besteuerung nachgedacht werden, wenn die Mitarbeiter bereit sind mehr zu leisten.