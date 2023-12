Weiss Präzisionstechnik spendet 2000 Euro an den Verein Lichtblick

Weiss Präzisionstechnik spendet auch dieses Jahr wieder 2000 Euro an den Verein Lichtblick hilft Familien. „Es ist uns ein großen Anliegen, Kindern in Not einen Lichtblick zu bieten“, erklärt Carina Weiß, Geschäftsführerin der Firma Weiss Präzisionstechnik GmbH mit Sitz in Neuravensburg. „Es gehört bei uns schon zur Tradition, dem Verein Lichtblick hilft Familien jährlich eine großzügige Spende entgegenzubringen und die sieben ehrenamtlichen Vorständinnen sowie ihre wertvolle Arbeit in unserer Region zu unterstützen“, so Roland Bucher. „An den Vereinsleistungen begeistert uns vor allem die schnelle unbürokratische Hilfe und dass - wenn der Verein nicht direkt Hilfe bieten kann - dieser anderweitige Unterstützung organisiert“, meint Carina Weiß nach einem anregenden Gespräch mit den beiden Vorsitzenden Marion Lang und Anne Martin. Mehr über Lichtblick auf www. lichtblick-hilftfamilien.de.