Ortsvorsteher geht mit Protest-Methoden von Bauern ins Gericht

So ein klein wenig fühlte man sich beim Neujahrsempfang von Wangens größter Ortschaft zurückerinnert an vergangene. Denn erneut waren die Weiher- und die Turnhallensanierung in Neuravensburg Thema. Zumindest für eines von beiden hätte Hermann Schad eine Lösung. Als Freund deutlicher Worte positionierte sich der Ortsvorsteher vor knapp 300 Gästen in der Turnhalle einmal mehr - in Sachen Umwelt- und Naturschutz ebenso wie zu den Bauernprotesten.

„Es geht um unsere Kinder, Enkel und Urenkel“

„Trotz der viel weiter zurückreichenden Entwicklung von Tieren und Pflanzen haben wir Menschen unsere Existenz letztlich dem zufälligen Einschlag eines Meteoriten vor 65 Millionen Jahre zu verdanken“, sagte Schad beim Blick in die Erdgeschichte. Er erzähle dies, um erneut für einen sorgsamen und sparsamen Umgang mit der Natur und ihren Ressourcen zu werben:

Es gibt nur diese eine Erde. Ihre Einzigartigkeit und ihre Voraussetzungen für höheres Leben auch für zukünftige Generationen zu bewahren, ist unsere größte und wichtigste Aufgabe. Hermann Schad

Es brauche daher einen Paradigmenwechsel hinsichtlich des Wohlstandsanspruchs: „Unbegrenztes Wachstum ist in einer begrenzten Welt nicht möglich. Es geht um nichts weniger als die Zukunft unserer Kinder, Enkel und Urenkel.“

„Unappetitliche Aktionen“ der Landwirte

Bei allem Verständnis für die Sorgen der Landwirte und deren Protesten äußerte Schad Unverständnis für manche Methoden: „Auch in Wangen wurden Lokalpolitiker der Ampelparteien in ihrem privaten Umfeld durch meist unappetitliche Aktionen attackiert. Wohlgemerkt: Diese Personen waren an den bundespolitischen Entscheidungen in keinster Weise beteiligt.“ Er halte diese Aktionen zumindest für nicht klug: „In der Sache hilfreich sind sie keinesfalls.“

Schad benannte eine Reihe an Herausforderungen vom krankenden Gesundheitswesen bis hin zu den gestiegenen Baukosten und dem aktuellen Zinsniveau, die er nicht allein der jetzigen Bundesregierung zuschreiben mochte: „Es wird uns allen viel Solidarität und euch Einschränkungen abverlangen, diese Aufgaben zu meistern.“ Schad appellierte an alle, den gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht aufzugeben: „Die Demokratie ist nicht perfekt, aber sie ist das Beste, was wir haben.“

Ein Wunsch für die Verwendung von drei Millionen

Schad äußerte sich auch zur Landesgartenschau, den Investitionen, zum städtischen Haushalt und zum Schuldenstand: „Ich bin zuversichtlich, dass wir bereits in einem Jahr positiv Bilanz ziehen werden.“ Für die Verwendung der drei Millionen Euro an Gewerbesteuer-Mehreinnahmen in Wangen im abgelaufenen Jahr hätte Schad eine Verwendungsmöglichkeit: „Ich hätte an die Kämmerin der Stadt die Bitte, die Millionen gut anzulegen, damit wir in den Jahren nach der Landesgartenschau die Weihersanierung in Neuravensburg angehen können.“ 2023 hatte Neuravensburg laut Schad eine Blaualgenblüte, aus der heraus Giftstoffe produziert werden, die für Menschen und Tiere eine Gesundheitsgefahr darstellen können.

Der Ortsvorsteher schaute in Sachen Landesgartenschau voraus auf die Ortsteileabende im 14-tägigen Rhythmus: „Auf der kleinen Bühne auf der Argenwiese wird es abends ein interessantes Unterhaltungsprogramm geben.“ Die meisten der Tagesgäste seien dann weg: „Das heißt, wir sind dann unter uns, können bei guter Musik, einem Vesper und dem einen oder anderen Kaltgetränk die Seele baumeln lassen und das Fest genießen.“

Weihersanierung ein „ganz, ganz dickes Brett“

Schad blickte auch zurück auf die im Juni zu Ende gehende Legislaturperiode des Ortschaftsrates und deren Bilanz sowie auf Projekte, an denen die Kommune beteiligt, aber nicht federführend gewesen ist:

Es lässt sich festhalten, es ist einiges geschehen in den vergangenen bald fünf Jahren. Hermann Schad

Im vergangenen Jahr feierte unter anderem die Grundschule ihr 50-jähriges Bestehen, ging Kindergartenleiterin Barbara Binder-Wildner nach 32 Jahren als Leiterin in den Ruhestand und nahmen die Aktivitäten der Vereine wieder jenen Umfang an wie vor der Corona-Pandemie. Die Versorgung mit schnellem Internet, das „ganz, ganz dicke Brett Weihersanierung“, aber auch die Sanierung der inzwischen 50 Jahre alten Turnhalle gehören für Schad zu den vordringlichsten Zielen und Aufgaben für die Zukunft. Für die musikalische Umrahmung sorgte die „Tanzelmusi“, eine Bläsergruppe der Musikkapelle Roggenzell.

Pfarrin Hönig geht in den Ruhestand

Für die Kirchen sprach die evangelische Pfarrerin Friederike Hönig, die sich nach eigener Aussage zum Jahresende hin in den Ruhestand verabschieden wird: „Wir Kirchen haben im Moment einen Trend zu verschmerzen, der ganz stark an der Reputation kratzt“, sagte Hönig.

Sie erinnerte daran, dass die Kirchen auch zu einer gewissen Haltung beitragen - und sie offen und menschlich sind. Auch die Landesgartenschau sei ein ökumenischer Ort, der von den Kirchen bespielt werde. Hönig dankte in Neuravensburg für das gute Miteinander.