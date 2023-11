Joachim Dempe geht in die Luft. Auf diesen einfachen Nenner lässt sich der Schwerpunkt des neuen Kalenders bringen, den der Fotograf von seiner Heimat Neuravensburg geschaffen hat. Dabei hat der Satz vor allem sprichwörtliche Bedeutung. Denn nicht Dempe selbst hat sich in luftigen Höhen für seine Aufnahmen begeben, sondern dies seine Drohne tun lassen ‐ und damit bietet er in seinem insgesamt 14. Kalender erstmals völlig neue Perspektiven von Wangens größter Ortschaft.

Acht Motive mit der Drohne aufgenommen

Ich habe lange Zeit mit der Drohnenperspektive gefremdelt, gesteht der ehemalige Apotheker, der sich längst einen besonderen und guten Ruf als Heimatfotograf erarbeitet hat.

Denn die Käufer seiner Kalender schätzen seit Jahren die fotografisch umgesetzte Liebe zu Neuravensburg und seiner Umgebung: stets mit dem richtigen Auge für das beste Licht und jedes noch so kleine Detail ‐ natürlich des Weihers und Burgruine, aber auch von Schwarzenbach, Roggenzell und den vielen kleinen Weilern ringsum.

Stets findet Joachim Dempe dabei den neuen Blick auf Bekanntes und löst damit beim Betrachter so manchen Aha-Effekt aus. Mit dem Heimatkalender für das Jahr 2024 dürfte dieser besonders groß sein ‐ eben weil jetzt der Blick auf Neuravensburg aus der Vogelperspektive hinzu kommt. Acht der 13 Fotos (inklusive Titelblatt) hat er mit einer kleinen Drohne aufgenommen, die er sich vor nicht einmal einem Jahr zugelegt hat.

Weshalb Dempe lange fremdelte

Womit es wieder um das Fremdeln geht. Denn auf den Einsatz der längst gängigen Flugobjekte hatte Joachim Dempe bis dato bewusst verzichtet, „obwohl ich früher begeisterter Drachenflieger war“, er den Blick aus der Höhe also lieben muss. Seine Gründe waren also andere. Einst hätten die Drohnen noch zu wenig Leistung und Flugdauer gehabt und auch die Qualität der Objektive reichten nicht für seine Ansprüche an gute Fotos, ganz abgesehen von bürokratischen Hürden.

Auch die Bildkomposition sei mit Drohnen früherer Generationen schwierig gewesen: „Das ist nicht ganz so trivial, es reicht nicht, einfach von oben runterzuknipsen“, sagt Joachim Dempe.

Landschaften rücken bildlich zusammen

Inzwischen stimmt die Technologie auch für ihn, weswegen er den teilweisen Umstieg wagte. Sofort erkennbar ist das Ergebnis auf dem Titelblatt. Zwar zeigt es mit der Burgruine im Zentrum ein bekanntes und von ihm oft fotografiertes Motiv im Zentrum. Durch die „neue Höhe“ der Kamera ist auf einen Schlag aber deutlich mehr zu erkennen, zum Beispiel die dahinter liegende und einem plötzlich ganz nah vorkommende Autobahnbrücke samt Pylon.

Noch eindrücklicher rücken die Perspektiven bei Dempes Juli-Motiv zusammen. Vorn ‐ oder besser: unten ‐ ist Roggenzell zu erkennen, südlich gefolgt von der durch Drumline gekennzeichneten Landschaft. Ins Staunen gerät man aber, dass dahinter nicht nur das Alpenpanorama samt Altmann und Säntis zu sehen ist, sondern auch ein Streifen des Bodensees. Mit der Drohnenperspektive fügt Joachim Dempe die Landschaft also bildlich zusammen.

Der Weiher wirkt nicht wie ein Weiher

Nicht nur damit hat er übrigens einen Rat von Michael Schlingmann beherzigt. Der Vorsitzende des Burg- und Heimatvereins, mit dessen Kooperation der Neuravensburger Heimatkalender abermals erschienen ist, habe ihm gesagt, er solle bekannte Motive aus unbekannter Perspektive zeigen. Dann reize das Werk die Betrachter auch noch in seiner 14. Ausgabe.

Das gelingt ebenfalls mit dem gewinterten, also abgelassenen und zudem mit einer leichten Schneeschicht bedeckten Neuravensburger Weiher. Vom Flugobjekt quasi senkrecht von oben aus aufgenommen, erkennt man auf dem Januar-Motiv einen Bach, der sich gebildet hatte sowie kleinere Zuflüsse. Auf den ersten Blick wirken der weiße Schnee und die schwarz erscheinenden Gewässerläufe aber weniger wie der bekannte Weiher, sondern vielmehr wie eine sich durch einen hellen Körper windende, dunkle Arterie, die mit kleinen Adern verbunden ist.

Luftaufnahmen bieten Überraschendes

Schuster bleib bei deinen Leisten. Dieses Sprichwort gilt für die aktuelle Kalender-Ausgabe dennoch. Denn ob aus der Vogelperspektive oder vom Boden aus: Der Blick fürs Gesamte wie fürs Detail ist erneut sämtlichen Fotos Dempes gemein. Dazu zählt weiterhin das gezielt eingesetzte Spiel mit Tageszeiten, Licht und sich daraus ergebenden Schattenwürfen über Orten, Weilern und Landschaften. So ergeben sich oft grafisch anmutende Blickwinkel.

Ein gutes Beispiel dafür ist das Juni-Motiv. Die Burgruine diesmal im Hintergrund, stehen eine gemähte Wiese und von einem Landwirt zu akkuraten Linien aufgehäuftes Gras im Zentrum. Da Dempes Drohne auch hierfür in die Luft gegangen war, fällt einem ‐ quasi nebenbei ‐ etwas noch etwas anderes besonders auf: nämlich, welch gutes Beispiel Neuravensburg für ein typisches, in die Länge gezogenes Straßendorf ist.

Entlang der die Ortschaft durchziehenden Bodenseestraße liegen übrigens auch die drei Verkaufsstellen, in denen der neue Heimatkalender seit kurzem erhältlich ist: in der Ortsverwaltung, bei Edeka Esslinger und in der Marienapotheke. Trotz Inflation ist Joachim Dempe übrigens preislich konstant geblieben. Der Kalender kostet weiterhin 15 Euro. Erschienen ist er in einer Auflage von 150 Stück.