Zum zehnten Mal hat sich am Wochenende die Entscheidung des Burg– und Heimatvereins gejährt, die Rolle des Ausrichters vom Burgfest an die Musikkapelle Roggenzell abzutreten.

Unter deren Regie kehrte das Fest, das ganz Neuravensburg zusammenbringt, nach zwei pandemiebedingten Ausfällen und einer ersten Wiederausrichtung im vergangenen Jahr mit vollem Schwung zurück.

Tolle Stimmung und herrliche Atmosphäre herrschen am Freitagabend an der Burgruine. (Foto: Fabienne C. Hörger )

Finanzierbare Lösung

Es war Daniel Sutter, der als einer der Roggenzeller Musikanten an eine Zeit erinnerte, in der er als Kind 1995/1996 seinem Großvater Rupert Sutter bei der grundlegenden Sanierung des Burggeländes geholfen hatte. Der damalige Ortsvorsteher (1980 bis 1994) hatte im Vorfeld nach einer finanzierbaren Lösung eben für diese Aufgabe gesucht. Gefunden wurde sie 1987 in der Gründung des Burg– und Heimatvereins Neuravensburg. In dessen Satzung wurde unter anderem das Bemühen um die Erhaltung und Pflege der Burgruine festgeschrieben. Rupert Sutter wurde der erste Vorsitzende des Vereins.

„Zusammen mit einem Rentnertrupp und ein paar Kindern waren wir jedes Wochenende oben und haben beispielsweise die WC–Anlage instandgesetzt“, erzählt Daniel Sutter und auch, dass das Burgfest, 1962 vom damaligen Bürgermeister Vitus Zauner aus der Taufe gehoben, 1986 wegen Einsturzgefahr des Ostgiebels abgesagt wurde musste. 1996 konnte es auf Betreiben von Ortsvorsteher Horst Büssenschütt wieder stattfiinden.

Ein Gemeinschaftswerk entsteht

Längst hat das Fest, wie es in einer Schrift von Vitus Zauner heißt, „in der neutralen Mitte und auf einem geschichtsträchtigen Boden gelegen, eine große Wirkung auf das Zusammenleben der Bürger von Neuravensburg erfahren“. Ganz in diesem Sinne ist ein Gemeinschaftswerk entstanden, an dem Schwarzenbacher, Roggenzeller und Gesamt–Neuravensburger Vereine beteiligt sind.

Neben dem Burg– und Heimatverein und der Musikkapelle Roggenzell sind dies die Kolpingfamilie Neuravensburg mit der Burg– und Außen–Bar, der Kirchenchor Roggenzell mit Getränkestand und Weinlaube sowie der Förderverein für musikalische Jugendausbildung Schwarzenbach, der die beliebten heißen Seelen anbietet. Nicht zu vergessen die Familie Mennel mit der Hähnchenbraterei und vor allem die Landfrauen Neuravensburg, die mit selbstgemachten Torten und Kuchen erfreuen. Die Schützengilde und die Feuerwehr Neuravensburg kümmern sich zusammen mit anderen Gruppen um das Kinderprogramm.

Die Jugendkapelle unter der Leitung von Alisa Heutmann eröffnet am Samstag das Kinderprogramm. (Foto: Vera Stiller )

Was am Freitag auffällt

Die Big Band Roggenzell und die Formation „9bar“ sorgten am Freitag für tolle Stimmung. Was besonders auffiel, war ein Publikum, „das aufmerksam zuhörte und gut mitmachte“. Natürlich durfte auch getanzt werden.

Dass die Konzerte mit „Blasmusik vom Feinsten“, wozu die Vorarlberger „Grenzenlos Böhmische“ und die „La Paloma Boys“ zählten, wegen einsetzenden Regens kurz nach Mitternacht enden mussten, war schade — dennoch keine Tragödie. Mit Titeln aus der Welt altbekannter Klassiker der Böhmischen Szene wie auch der modernen Unterhaltungsmusik im Ohr ging es den Burgberg hinunter.

Die Nähe Gottes

Pünktlich zum Berggottesdienst am Sonntagmorgen lachte die Sonne wieder vom Himmel. In seiner Predigt wandte sich Pfarrer Erhard Galm dem Inhalt des Matthäus–Evangeliums vom Tage zu und führte die darin enthaltene Frage des Glaubens vor Augen: „Wie erfahren wir Gottes Nähe?“, um alle dazu aufzufordern, „das leise Anklopfen Jesu Christi nicht zu überhören“. Galm selber hatte sich zu seiner Priesterweihe vor genau 35 Jahren dieses Evangelium gewünscht und am Sonntag gesagt: „Die Zusage, das Gott mir Vertrauen und Mut zuspricht und für alle da ist, davon zehre ich. Sonst könnte ich meinen Dienst nicht tun.“

Am Samstagnachmittag herrscht buntes Treiben auf dem Burggelände. (Foto: Vera Stiller )

Einheimische und Heimkehrer

Für Hermann Schad und damit für die Neuravensburger ist das Burgfest „das Heimatfest schlechthin“. Von der Musikkapelle Roggenzell unter Beteiligung vieler Vereine aus Roggenzell und Schwarzenbach bestens organisiert, sei es ein Fest, das fast vollständig vom Ehrenamt getragen werde. Neben Einheimischen und Stammgästen aus den umliegenden Ortschaften kämen auch viele, „die ihre Wurzeln in Neuravensburg haben“. Schad ist fest davon überzeugt, „dass das Burgfest das Privileg, in dieser schönen Region mit vielen Menschen zu leben, die so etwas auf die Beine stellen und trotzdem auch selbst mit Freunden und Bekannten gerne feiern, unterstreicht“.

Schad freute sich darüber hinaus, am Samstagnachmittag erstmals Landrat Harald Sievers mit seinem kleinen Sohn begrüßen zu können. Dieser sei von der einmaligen Atmosphäre im Burggarten, der Freundlichkeit der Standbetreiber wie auch dem sensationellen Kuchenangebot der Landfrauen sehr beeindruckt gewesen.