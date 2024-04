Neuravensburg mit Kantersieg gegen Haslach

In der Fußball-Kreisliga A3 zeigte der SV Neuravensburg beim 7:1 (4:0) gegen den SV Haslach von Beginn an seine Überlegenheit. Zehn Minuten lang hatten die Gäste mehr Ballbesitz, dann stellte Neuravensburgs Trainer Fabian Durach, der seine Spieler nach dem unglücklichen 2:3 in Aich- stetten in die Pflicht genommen hatte, auf drei Stürmer um, was Haslach vor große Probleme stellte. Levin Leonhardt (16. Minute) und Tim Bucher (22. und 25.) mit einem Doppelpack brachten die Gastgeber frühzeitig auf die Siegerstraße.

„Nach dem 3:0 war ihr Kampfgeist eigentlich erloschen und sie sind nicht mehr ins Spiel gekommen. Wir hätten noch mehr Tore erzielen können, aber bei einem 7:1 kann man sich nicht beschweren“, meinte Durach im Interview. Haslachs Trainer Simon Stiller brachte bereits in der 28. Minute Taulant Shala für Niclas Heine, konnte damit aber auch nicht verhindern, dass Philipp Rief noch vor der Pause mit seinem zweiten Tor das 4:0-Halbzeitergebnis klar machte. Den Ehrentreffer der Haslacher erzielte Felix Rettenmacher mit einem direkten Freistoß. Markus Berle (53.), erneut Philipp Rief (64.) und Tim Bucher (68.) ließen aber keine Zweifel daran aufkommen, wer das Spiel dominierte.

Neuravensburg behielt durch den klaren Sieg die vierte Tabellenposition. Insgesamt stehen beim SV nun zwölf Siege, ein Unentschieden und nur fünf Niederlagen zu Buche. „Der vierte Platz reicht uns definitiv nicht, wir wollen weiterhin nach vorne angreifen“, zeigt sich Durach kampfbereit. Der SV Haslach hingegen befindet sich mitten im Abstiegskampf. Neuravensburg tritt am am Sonntag (15 Uhr) beim Türk SV Wangen an. Der SV Haslach empfängt zur selben Zeit den TSV Stiefenhagen im Kellerduell.

Eglofs holte wichtige Punkte im Tabellenmittelfeld

Der Tabellenachte SV Eglofs holte wichtige Punkte durch ein 4:2 (1:0) beim TSV Röthenbach. Das Hinspiel war noch 1:1 ausgegangen. Die Eglofser gingen mit viel Einsatzwillen in die Partie beim Ligaelften. Es sollte unbedingt ein Sieg her, und bereits in der zweiten Minute ergab sich eine hervorragende Gelegenheit. Nach einem Foul von Johpan Wolf an Pascal Rasch setzte Christian Reimann den fälligen Elfmeter allerdings an den Pfosten. Auf einen Treffer musste der SV trotzdem nicht lange warten: Pascal Rasch erzielte in der siebten Minute das einzige Tor der ersten Hälfte.

Wechsel bringen nicht den gewünschten Effekt

Mit einem Doppelwechsel (56.) wollte Röthenbachs Trainer Christian Meißle das Spiel herumreißen. Victor Winter und Michael Weber kamen für Maximilian Bentele und Stefan Wild. Erreicht wurde das Gegenteil: Julian Kahl erhöhte nur eine Minute später auf 2:0 für die Gäste. Für das 3:0 des SV Eglofs sorgte dann Verteidiger Sebastian Kloos (64.) Erst in der 72. Minute kam Röthenbach auf die Anzeigetafel. Markus Rieser verkürzte auf 1:3 (72.). Meißle wollte anschließend seinem Verein durch zwei neue Spieler (Tibor Pfau und Martin Eß) neue Impulse bringen, doch Tobias Kempters 4:1 (81.) machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Das zweite Tor der Gastgeber durch Michael Weber in der Nachspielzeit war nur noch Ergebniskosmetik. Am Sonntag (15 Uhr) geht es für Eglofs zu Hause gegen den Ligaprimus FC Isny weiter. Röthenbach gastiert beim SV Gebrazhofen.

FC Isny bleibt die dominierende Kraft

Durch ein 5:2 (3:1) gegen den Fünften FC Lindenberg hat der FC Isny einmal mehr seine Vormachtstellung in der Kreisliga A3 demonstriert. Bereits in der vierten Minute ging das Team von Misel Saric durch Gökhan Bayrak nach einem Chip von Matthias Güttinger in Front. Matthias Gorgol verwandelte später einen Elfmeter zum 2:0 (21.). Nach dem Anschlusstreffer der Lindenberger durch Emre Alagöz (31.) wechselte Saric dann Feras Abo Aljedian ein, dem es in der 84. Minute gelang, das 5:2-Endergebnis herzustellen. Zuvor hatte Gorgol sein zweites Tor erzielt (40.), Bayrak auf 4:1 erhöht (79.) und Yilmaz Özcelik den zweiten Ehrentreffer für Lindenberg erzielt. Erfolgsgarant der Allgäuer war wieder einmal die starke Offensive, mit 70 Toren die beste der Liga.