Krank — oder nur krank geredet?

Christian Peter Dogs, Arzt, Psychiater und Psychotherapeut wird in den Medien häufig als „Rebell der „Psychotherapie“ bezeichnet , weil er viele Methoden und Vorgehensweisen in der Psychotherapie kritisch hinterfragt. In seinem Spiegelbestseller „Gefühle sind keine Krankheit“ stellt er unter anderem die Psychoanalyse infrage und hält ein Plädoyer für Gefühle, die man aus seiner Sicht viel zu oft als krank bezeichnet, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Dogs ist Lehrtherapeut und Supervisor anerkannt durch die bayrische Ärztekammer. In seiner beruflichen Karriere hat er drei psychosomatische Kliniken aufgebaut und diese als ärztlicher Direktor zum Erfolg geführt, so die Mitteilung weiter. Dabei hat er therapeutisch immer ungewöhnliche Methoden angewendet. Er war der erste Mediziner in Deutschland, der die freie Therapeutenwahl und die Chattherapie in den therapeutischen Alltag gebracht hat.

Dogs blickt auf über 35 Jahre Berufserfahrung zurück und kann aus seiner reichhaltigen Erfahrung kompetent und humorvoll berichten. Sind also wirklich so viele Menschen psychisch krank? Oder werden wir aus wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Gründen nur krank geredet?

Antworten gibt sein Vortrag am Samstag, 30. September, in der Festhalle Neuravensburg. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in der Turnhalle Neuravensburg, der Eintrittspreis beträgt 13 Euro im Vorverkauf und 15 Euro an der Abendkasse. Die Veranstaltung findet laut Pressemitteilung zugunsten des „Besuchsdienstes für Kranke und Sterbende e.V. Lindau“ statt.

Vorverkaufsstellen: Buchhandlung Natterer Wangen, Herrenstr.19, Tel.: 07522/2306, Marien-Apotheke Neuravensburg, Bodenseestr. 5, Tel.: 07528/6919 und LindauPark, Kemptener Str. 1, Lindau.