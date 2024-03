Junge und breit aufgestellte Liste

Für die Wahl des Ortschaftsrates in Neuravensburg bei der Kommunalwahl am 9. Juni stellen die Freien Wähler Neuravensburg eine komplette und breit gefächerte Liste mit elf Kandidatinnen und Kandidaten.

Nach der Begrüßung durch Ortsvorsteher Hermann Schad, der erneut für die Freien Wähler kandidieren wird, stellten sich die versammelten Kandidatinnen und Kandidaten vor und erläuterten ihre Beweggründe sich in der Kommunalpolitik einzubringen. „Wir haben eine breit aufgestellte Liste mit einem interessanten Angebot für Neuravensburg“ stellte Schad zufrieden fest. Allein fünf Personen auf der Liste sind zwischen 30 und 40 Jahren und symbolisieren den Wandel hin zur Verjüngung des Gremiums. Zudem sind viele verschieden Berufsbilder vertreten und nahezu alle Bewerber stehen in verschiedenen Vereinen im Ehrenamt.

Die Kandidatinnen und Kandidaten der Freien Wähler Neuravensburg für den Ortschaftsrat sowie den Gemeinderat (GR) sind Hermann Schad, Ortsvorsteher (GR, OR), Andrea Stärk, Michael Schlingmann, Patricia Berle, Benjamin Renz (GR, OR), Nicole Müller-Centner (GR, OR), Christian Lanz, Daniela Renz, Heiko Kloos (GR, OR), Philipp Weiss und Klaus Hinderhofer.

Da auch in den kommenden Jahren Themen der Kinderbetreuung mit dem Kindergarten und der Grundschule anstehen sei es umso wichtiger, dass die Kandidatinnen und Kandidaten mit ihren jungen Familien die Sorgen und Bedürfnisse dieser Einrichtungen kennen. „Unser Ziel sollte es sein, dass wir die bisherige Sitzanzahl wieder erlangen“, so Schad weiter, der jedoch auch die sehr harmonische Zusammenarbeit aller drei Gruppierungen in der letzten Legislaturperiode im Ortschaftsrat betonte.