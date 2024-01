Mitte Dezember mussten DLRG und Feuerwehr nachts einen stark betrunkenen jungen Mann aus dem Neuravensburger Weiher retten. Aus bislang ungeklärten Gründen saß der 27-Jährige auf einer Schilfbank fest, war unterkühlt und kam nicht mehr weg. Inzwischen ist klar: Nicht nur dem Betrunkenen musste geholfen werden. Gleiches galt bei dem Einsatz auch für Neuravensburgs Feuerwehrkommandant Daniel Schoch.

Empfohlene Artikel Stark betrunken 27-Jähriger sitzt im Neuravensburger Weiher auf Schilfbank fest q Wangen

„Es war ein Schritt zu viel“

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen, sagt ein Sprichwort. Auf Daniel Schoch trifft dies durchaus zu, denn er musste in jener Nacht auf den 17. Dezember eine ganz besondere Erfahrung machen: Schoch landete bei dem Rettungseinsatz selbst im vier Grad kalten Wasser des Zipfelgrabens. „Es war ein Schritt zu viel und zu weit“, sagte er schmunzelnd am Rande des Neuravensburger Neujahrsempfangs am Sonntag. Da aber nicht nur er, sondern auch seine Kameraden wegen des Betrunkenen im Einsatz war, nahte auch für den Feuerwehrkommandanten die Hilfe schnell: „Ruckzuck waren etwa 30 Stirnlampen auf mich gerichtet.“

Die Ehefrau wusste schon bescheid

Unbestätigten Aussagen zufolge hat es in der Nacht auch ein paar vernehmbare Lacher gegeben - womit klar ist, dass das Sprichwort tatsächlich zutrifft. Mithilfe der DLRG konnte Schoch dem kalten Nass letztlich wieder entfliehen. Und auch der „Buschfunk“ funktionierte seinerzeit übrigens bestens:

Bevor ich nach Hause gekommen bin, wusste meine Frau schon Bescheid. Daniel Schoch

Am Ende war aber alles wieder gut. Schoch hatte sich zwar den Spott zugezogen, eine Erkältung aber nicht. Was wieder einmal beweist: Was einen nicht umbringt, macht einen härter.