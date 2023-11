Die Übungsleiter sind beim SV Neuravensburg das „große Pfund“

„Wir werden auch weiterhin ein verlässliches Sportangebot für alle Altersklassen anbieten - und das zu sehr moderaten Preisen“. Dies hat der neue und alte Vorsitzende Hermann Schad auf der jüngsten Mitgliederversammlung des SV Neuravensburg im Boeckeler Stadel betont. Etwas getrübt wurde die gute Jahresbilanz aber bei den Wahlen.

Zustande kommt das laut Hermann Schad hochwertige Sportangebot durch den großen Pool an Übungsleitern, die der SVN-Chef „als unser großes Pfund“ bezeichnete. Er rechnete vor: „Eine vierköpfige Familie zahlt dafür 2,25 Euro pro Kopf und Monat.“ Diesen Schatz zu pflegen und weiter auszubauen, hob Schad in seinem Jahresbericht als die wichtigste Aufgabe hervor und lobte die vor einem Jahr beschlossene Anhebung der Übungsleiterpauschale. „Wir geben derzeit fast 30.000 Euro und damit etwa 75 Prozent Mitgliedsbeiträge für die Vergütung unserer Übungsleiterinnen und Übungsleiter aus“. Damit stehe der SV Neuravensburg im Vergleich der Vereine im Landkreis hervorragend da.

Mitgliederzahl fast wieder so hoch wie vor Corona

Dass sich diese Investition lohnt, zeigt sich sowohl am reichhaltigen Angebot als auch am regen Interesse der Mitglieder, deren Zahl mit aktuell 1200 Mitgliedern fast wieder das Vor-Corona- Niveau erreicht, wie aus der umfassenden Festschrift zur Jahresversammlung hervorgeht. Dazu Schad in die Runde: „Da könnt Ihr in einer schlaflosen Nacht mal nachlesen, was der SV Neuravensburg alles leistet.“

Insgesamt zog der Vorsitzende in seinem Rechenschaftsbericht eine positive Bilanz. „Die Mitglieder halten uns die Treue, die Finanzen sind in Ordnung und vor allem im Freizeitsport beobachten wir eine zunehmende Nachfrage nach neuen Trendsportangeboten. Dort sind die angebotenen Kurse schnell ausgebucht.“

Fairness-Preis für SVN-Kicker

Auch die Abteilungsleiter zeichneten in ihren Berichten ein überwiegend positives Bild. Zwar konnte die Fußballer nach dem Aufstieg im vergangenen Jahr die Klasse nicht halten, doch Manuel Pogutter betonte: „Wir wollen gewinnen - aber es zählen auch andere Werte.“ Beispiel: Florian Sailer hatte in einem Spiel des SV Neuravensburg II gegen Wangen II absichtlich einen Elfmeter verschossen, weil er keinen Vorteil aus der Verletzung eines gegnerischen Spielers ziehen wollte. Für diese Fairplay-Geste errang er im August bei der „Bleib fair“-Aktion des Württembergischen Fußballverbands den Monatssieg.

Stolz ist der Verein, dass es gelungen ist, die neue Calisthenicsanlage für Kraftsport aus den laufenden Einnahmen heraus zu finanzieren - immerhin rund 20.000 Euro nach Abzug der Zuschüsse von Sportbund und Stadt. Möglich war dies insbesondere durch die hohen Einnahmen aus der Corona-Teststation, die Frauen aus dem Verein ehrenamtlich betrieben hatten und die einen Reingewinn von etwa 17.000 Euro erbrachte.

Tanzsport plant Hobby- und Laienturnier

Größte Abteilung ist der Freizeitbereich mit allein 14 Angeboten für Erwachsene und zahlreichen Kursen für Kinder. Besonders bewährt haben sich laut Verein die vier Trampoline, die für den Bereich „World Jumping“ angeschafft wurden. Dieses Angebot entwickle sich zu einem Renner mit bereits vier Kursen. Aber auch der Buggy-Lauf-Treff (MumBaGo) findet sichtbar Anklang - wenn die jungen Mütter freitags mit ihren Babys durch den Ortsteil ziehen. Die Abteilung Tanzsport überraschte noch mit der Ankündigung, anlässlich des 50-jährigen Bestehens im nächsten Jahr ein Hobby- und Laienturnier zu veranstalten.

Vorstand bleibt dezimiert

Ein Wermutstropfen in der ansonsten guten Bilanz ist der immer noch dezimierte Vorstand. Zwar wurden der Vorsitzende Hermann Schad und dessen Stellvertreter Achim Kruzinski einstimmig wiedergewählt - für die Positionen des Hauptkassiers und Schriftführers fanden sich jedoch abermals keine Kandidaten. So muss der kleine Vorstand - unterstützt durch Schads Frau Gertrud - die Arbeit alleine schultern. Und so lobte der Ehrenvorsitzende Horst Büssenschütt explizit die Arbeit des Vorsitzenden, der seit 16 Jahren die Geschicke des Vereins mit hohem persönlichem Engagement und viel Sachverstand leite.

In der abschließenden Aussprache wurde dann noch die geringe Teilnehmerzahl an der Jahresversammlung bedauert - vor allem im Vergleich zum vergangenen Jahr, als der Boeckeler Stadel schier aus den Nähten platzte und zwischenzeitlich sogar das Bier ausging: „Wir müssen die Mitgliederversammlung künftig wieder auf einen Trainingstag der Fußballer legen“, so der Vorsitzende Hermann Schad.