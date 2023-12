Zu einem Mahnfeuer sind am Montagabend rund 100 Landwirte und Unterstützer auf einer Wiese in Neuravensburg zusammengekommen. Anlass waren die geplanten Einsparungen im Bundeshaushalt, die auch die Landwirtschaft betreffen. Die Landwirte, die mit insgesamt 25 Traktoren teilnahmen, wollten ihr Mahnfeuer als Unterstützung des Protests in Berlin verstanden wissen.

Furcht vor Anfeindungen bei Organisatoren

„Die Kürzung der Zuschüsse für Agrardiesel, das ist nur ein Punkt, der das Fass jetzt zum Überlaufen gebracht hat“, sagte einer der Organisatoren des Protests der Landwirte am vergangenen Montag. Ein Milchbauer aus Neuravensburg, der selbst 60 Hektar Land bewirtschaftet und 70 Kühe im Stall stehen hat. Er möchte seinen Namen nicht in der Zeitung sehen, denn er befürchtet Beschimpfungen und Beleidigungen vor allem über die sozialen Medien.

Dabei brennt den Landwirten einiges auf den Nägeln. Da sind zum einen die Vorschriften und Auflagen gerade auch was den Tier- und Naturschutz angeht. „Jeder Biber hat mehr Rechte als wir“, ist von den Landwirten zu hören. Sie seien zwar Grundstückseigner, aber im Prinzip „enteignet“, behaupten sie, denn es gebe zahlreiche Gesetze und Verordnungen, die ihnen vorschreiben, wie sie ihr Land zu bewirtschaften hätten.

Wo die Landwirte sich noch betroffen sehen

Zum anderen träfen die Bauern aber auch verschiedene Kürzungen wie die der Flächenprämien, der Wegfall der Zuschüsse für die Unfall- und Sozialkasse oder der Zuschüsse für Investitionen - es ginge also nicht nur um die jetzt angekündigten Streichungen, hieß es beim Mahnfeuer. Es fehle auch die Planungssicherheit, sagte einer der demonstrierenden Landwirte. Wer heute einen neuen Stall bauen wolle, müsse mit drei Jahren Planungszeit rechnen. Die Düngerfrage sei ebenfalls nicht geklärt. Insgesamt sehen die hiesigen Bauern für sich innerhalb der EU „gravierende Wettbewerbsnachteile“.

Der jetzige Wegfall von Steuererleichterungen mache die Produktion teurer. Dabei geht es um die gut 21 Cent, die Landwirte pro Liter Diesel bislang rückerstattet bekommen, und das Ende der Kfz-Steuerbegünstigung für Land- und Forstwirtschaftsbetriebe. Wenn jetzt Kfz-Steuer für die Traktoren, Schlepper und auch Anhänger bezahlt werden müsste, so schildern es die Landwirte beim Mahnfeuer, schlage das bei den Betriebskosten deutlich zu Buche.

Das sagen sie zur Weitergabe der Kosten an Kunden

Dass sie die Mehrkosten an die Kunden weitergeben könnten, sehen die Landwirte nicht. Derzeit erhalten die Bauern zum Beispiel zwischen 40 und 45 Cent für den Liter Milch. Die großen Lebensmitteldiscounter hätten eine solche Marktmacht, dass kein höherer Preis durchzusetzen sei. Höhere Kosten ließen sich so aber nicht auffangen.

Ihr Protest richte sich gegen die Beschlüsse der Bundesregierung. „Wir protestieren nicht gegen einzelne Personen“, beteuerte der Neuravensburger Landwirt, „auch wenn die Aktionen am vergangenen Wochenende so ausgesehen haben mögen“. Allerdings müsse auch hier in der Region jeder wissen, was bei den Landwirten los ist. Einige von ihnen planen auch an weiteren Protestaktionen teilzunehmen, wie etwa am Donnerstag in Stuttgart.