Als der Papst gekidnappt wurde

„Der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde“, eine Komödie in zwei Akten von João Bethencourt, wird am 29. Oktober, um 17 Uhr, von der Burgbühne Neuravensburg in der Turn- und Festhalle Neuravensburg im Hagmühleweg 7 aufgeführt.

Die Handlung: Samuel „Sämi“ Leibowitz ist Taxifahrer in Wangen. Er hat schon viele ausgefallene Sachen mit nach Hause gebracht, wie seine Frau Sara treffend bemerkt. Doch was er diesmal mitbringt, das macht nicht nur Sara kurzzeitig sprachlos. Er hat den Papst, der unter Umgehung aller Sicherheitsvorschriften in sein Taxi gestiegen war, ganz einfach mit nach Hause genommen. Na ja, so ganz einfach auch wieder nicht. Mit einer Pistole hatte er ein gewichtiges Argument, den Papst zu überzeugen, ihm zu folgen. Diesen also kurz entschlossen gekidnappt, um ihn in seinem Haus vorerst in die Speisekammer zu sperren und an die Behörden eine doch ziemlich außergewöhnliche Forderung zu stellen.

Sowohl die nicht ganz alltägliche Situation, einen Papst im Haus zu haben, als auch die Reibungspunkte zwischen katholischem Papst und jüdischer Kultur in der Familie Leibowitz, sorgen für so manchen Schmunzler und Lacher, heißt es in der Ankündigung der Burgbühne. Und weiter: „Lasst euch mitnehmen in ein modernes, amüsantes Märchen, das von der Burgbühne liebevoll und mit einigen technischen Schmankerln und mit Lokalkolorit versehen auf die Bühne gebracht wird.“

Kartenreservierung online unter