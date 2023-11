Neues Selbstverteidigungs-Angebot in Gebrazhofen

In der Woche vom 30. Oktober bis 5. November nahmen Simon Sipple und Julian Moik vom Taekwondo Gebrazhofen, an einem neun tägigen Taekwondo Defence Lehrgang in Sindelfingen teil.

Taekwondo Defence ist eine neu entwickelte Art der Selbstverteidigung direkt aus Südkorea, welche sich traditioneller Taekwondo Techniken bedient. Diese oft langsamen und statischen traditionellen Techniken wurden so modifiziert, dass daraus schnelle effektive Blöcke, Tritte und Schläge entstehen, welche dann auf direktem Wege in Richtung einen potenziellen Gegner ausgeführt werden.

Entwickelt wurde diese realistische Selbstverteidigung von Großmeister, Eun Seob, Kim. In Südkorea bereits professionalisiert, wird Taekwondo Defence dort bereits von Militär und Polizei angewendet. Auch in Mexiko trainieren Sicherheits- und Militärkräfte dieses System.

Trainiert wurden zwei Einheiten pro Tag so das fünf- bis fünfeinhalb Stunden pro Trainingstag zusammen kamen.

Inhalte des neuntägigen Lehrgangs waren, neben einer Vielzahl von Grundtechniken, auch schnelle Angriffs- und Verteidigungskombinationen, Stock Angriffe und Verteidigungen sowie Messer Angriffe und Verteidigungen.

Großmeister Eun Seob, Kim leitete gemeinsam mit zwei professionellen Taekwondo Defence Instruktoren das tägliche Training.

Am Ende standen für Simon Sipple und Julian Moik die Prüfung zum Erwerb des ersten Dan in dieser speziellen Art der Selbstverteidigung, sowie eine integrierte Trainerlizenz für Taekwondo Defence.

Beide Gebrazhofer Trainer konnten in der Prüfung voll überzeugen und wurden von Großmeister, Eun Seob, Kim für die besondere Leistung hervorgehoben.

Neben dem jeweils dritten Dan im Taekwondo sind Simon Sipple und Julian Moik nun auch stolze Besitzer des ersten Dan im Taekwondo Defence und der dazugehörigen Trainerlizenz.

Wer Lust hat Selbstverteidigung zu erlernen ist herzlich eingeladen beim Taekwondo Gebrazhofen reinzuschnuppern. Immer dienstags von 17:45 ‐ 19:00 findet Taekwondo-Defense in der Sporthalle Gebrazhofen statt.