Neues Modul in der H0–Anlage bei den Urlauer–Modellbahnen

Wenn einer eine Reise tut, was würde er dann auf dieser schönen Welt ändern? Vermutlich nichts.

Immer wieder schaue auch ich mir die von mir erbaute Landschaft im Maßstab 1:87 an und überlege: „Was fehlt auf dieser schon 15 m langen Anlage noch?“ Es gibt bereits Berge, Flüsse und Seen, Burgen, eine Stadt mit Bahnhof, Tunnels und Brücken. So kam ich auf die Idee, einen Stausee mit Staudamm und E–Werk zu bauen.

Der Bau des Moduls dauerte etwa zwei Monate. Immer wieder habe ich den Baufortschritt gefilmt und so entstand eine Dokumentation, die auf unserer Homepage www.urlauer–modellbahnen.de zu sehen ist. Grundlage ist immer eine Holzkonstruktion, auf die dann feines Drahtgeflecht fixiert wird. Darauf kommen weitere Schichten, die später teilweise noch mit Steinelementen aus Gips versehen werden. Je nachdem entstehen so Berge, Täler, Straßen oder auch ein See. Nun wird die Landschaft entsprechend farblich gestaltet und es kommen diverse Materialien zum Einsatz (zum Beispiel Gras, Sand, Bäume, „Wasser“ aus Gießharz etc.), um alles möglichst wirklichkeitsgetreu abzubilden. Es folgen die Aufbauten (zum Beispiel der Staudamm, Mauern, Gebäude etc.), die ich auch größtenteils selber entwerfe und baue. Und zum Schluss werden noch viele kleine Details ergänzt.

Für das nächste Modul habe ich bereits eine weitere Burg fertiggestellt, die am Ende des Films zu sehen ist und schon neugierig auf das neue Bauvorhaben macht.

Und dann geht es wieder auf die Reise, mein Blick schweift über die Anlage. Ich verfolge den Weg der Dampflok durch Tunnels, über Brücken, Gleise, am See entlang bis zur letzten Haltestation — dem Hauptbahnhof. Von dort fährt sie ins BW (Bahnbetriebswerk), um für den nächsten Tag neue Kohle zu fassen.