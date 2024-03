Neues Förderkonzept und neue Kurse für die Kleinsten

Der Tennisclub 1903 Wangen hat über die Wintermonate das Jugendförderkonzept überarbeitet und erweitert. Mit Beginn der Sommersaison im Mai wird es in Kraft treten. Es ist das Ziel Tennistraining für möglichst alle erschwinglich zu machen.

Dazu wurde das Gesamtbudget an Trainingsförderung, das bislang nur denen zuteilwurde, die ein zweites Training pro Woche buchten, neu verteilt. Und zwar so, dass alle MannschaftsspielerInnen bereits ab dem ersten Mannschaftstraining davon profitieren. Zusätzlich zum Mannschaftstraining wird für jede Altersklasse einmal wöchentlich ein betreutes Spielen angeboten, das MannschaftsspielerInnen kostenlos wahrnehmen können.

Um bereits die Kleinsten an den Tennissport heranzuführen, fiel im Mai des vergangenen Jahres der Startschuss für ein Ball-Sport-Spaß Angebot für Kindergartenkinder. Inzwischen sind es 40 Kinder, die immer montags in zwei Kursen mit jeweils 4 Trainern jede Menge Spaß haben. Nach einem gemeinsamen Aufwärmspiel wird an verschiedenen Stationen, mit unterschiedlichen Bällen und Geräten spielerisch das Ballgefühl trainiert. Vor allem Fangen, Werfen und Zielen wird geübt, aber auch Balancieren, Hüpfen und Rennen kommen nicht zu kurz. Am 6. Mai starten nun die neuen Kurse für Kinder von 4-5 Jahren. Das entsprechende Anmeldeformular ist auf der Website (Downloads) des TC Wangen zu finden.

Um die Kinder im Alter von 6-8 Jahren noch spezifischer auf den Tennissport vorzubereiten wurde als Folgeangebot der Tennis-Ball-Sport geschaffen. Dieses Training besteht zu ca. 15 Minuten aus tennisspezifischem Koordinationsübungen, ca. 30 Minuten Tennistraining und weiteren ca. 15 Minuten aus anderen Ballsportarten, wie Basketball, Fußball oder Hockey.

Je mehr man spielt, desto schneller und größer der Fortschritt und damit auch der Spaß! In der Sommersaison 2024 werden sieben Teams in den Altersklassen U9, U10, U12, U15 und U18 um Punkte und Siege kämpfen.