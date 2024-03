Neuer Leiter beim Ambulanten Pflegedienst Leutkirch

Der Ambulante Pflegedienst der Zieglerschen in Leutkirch hat einen neuen Leiter. Am 1. März hat Albin Malaj, 25 Jahre, seine Arbeit in Leutkirch aufgenommen. „Herr Malaj war zuvor stellvertretender Leiter unserer Diakonie-Sozialstation in Biberach. Ich freue mich riesig, dass ich ihm nun die Leitungsposition in Leutkirch in die Hände legen darf“, sagt Regionalleiterin Rebekka Mayer. Albin Malaj kam vor sechs Jahren aus dem Kosovo nach Deutschland, durchlief bei den Zieglerschen die Ausbildung zur Altenpflegefachkraft, bildete sich im Anschluss stets weiter, zuletzt zur Pflegedienstleitung. Er überzeugt mit seiner Empathie, Einsatzfreude und seinen Deutsch- und Schwäbischkenntnissen. „Ich liebe meinen Job und auch den Stress, den man dabei hat. Denn das bewegt meinen Geist und meine Seele“, sagt Malaj. Wer pflegebedürftig ist und Hilfe zu Hause braucht, ist bei Malaj und seinem Team in guten Händen. „Wir kommen zu Ihnen nach Hause und unterstützen Sie bei pflegerischen Maßnahmen vom Anziehen der Kompressionsstrümpfe über den professionellen Wechsel von Wundverbänden oder beim morgendlichen Aufstehen“, erklärt der 24-Jährige. Der Pflegedienst ist erreichbar über die 07561/9096260

