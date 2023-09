Am 27. Oktober startet vom Flughafen Memmingen wieder eine Maschine nach Hurghada, dem Ferienzentrum in Ägypten am Roten Meer. Somit können auch Familien das Angebot während der Herbstferien nutzen.

Der Rückflug erfolgt am 3. November. Das teilt der Flughafen Memmingen mit.

Direktflüge immer samstags

Am 4. November dann soll erstmals ein Airbus A320 der Fluggesellschaft Freebird Europe mit 180 Plätzen nach Hurghada starten.

Bis zum 4. Mai nächsten Jahres soll es jeden Samstag – mit einer Unterbrechung in der Zeit von 20. Januar bis 3. Februar – eine Direktverbindung in das ägyptische Feriengebiet geben.