Neue Schwarzgurtträgerin beim TKD Gebrazhofen

Das Erreichen des schwarzen Gürtels ist für jede Taekwondo-SportlerIn das Ziel schlechthin. Theresa Stohr aus Gebrazhofen, hat sich diesen Traum nun erfüllt. Nach langer und intensiver Vorbereitung konnte Theresa in Biberach hochmotiviert zeigen was sie drauf hat. In allen Prüfungsbereichen (Formen, Wettkampf, Selbstverteidigung und Bruchtest) konnte sie Verbandsprüfer Kai Penteker mehr als überzeugen und darf sich nun den langersehnten schwarzen Gürtel umbinden.

Theresa reiht sich damit in die große Riege der Schwarzgurt-Träger in Gebrazhofen ein. Trainer und Trainerinnen sind sehr stolz darauf und gratulieren Theresa zu diesem wichtigen Schritt in in ihrer Taekwondo-Laufbahn.

Wer Lust hat bei Taekwono Gebrazhofen einzustegen ist jederzeit willkommen. Die Trainingszeiten und Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter www.tkd-gebrazhofen.de