Neue Rekordbeteiligung

Teilnehmerrekord und spannende Spiele: In jeweils sechs Altersklassen von 11 bis 15 und 19 Jahren traten 55 Jungen und 38 Mädchen an und kämpften um den jeweiligen Kreismeistertitel im Einzel und Doppel.

Unter der Leitung von Chris Kratzenstein und Kreisjugendwart Philipp Sohler vom 1. TTC Wangen absolvierten die 93 Jugendlichen insgesamt unglaubliche 230 Spiele. Von den elf beteiligten Vereinen stellten die TTF Kißlegg mit 22 und der SC Vogt mit 16 Sportlern die meisten Teilnehmer

Philipp Sohler: „Es ist unglaublich, wie der Tischtennissport auch junge Menschen begeistert! Besten Dank an alle Betreuer in den Vereinen, die sich meist ehrenamtlich um diese tolle Entwicklung des Nachwuchses kümmern! Und: da schlummert so manches vielversprechende Talent!“

Für den reibungslosen Ablauf sorgten Helfer des 1. TTC Wangen, die Spieler und Begleiter mit Getränken und Häppchen versorgten.

Übrigens: Beim 1. TTC Wangen sind junge Talente und Anfänger immer herzlich willkommen! Trainings- und Schnupperzeiten donnerstags von 18 bis 19.30 Uhr in der Wangener Praßberghalle, Pfannerstraße.