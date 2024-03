Neue Könige bei den Eisenharzer Schützen

In den vergangen Wochen wurde auf dem Eisenharzer Schießstand, als Höhepunkt im Schützenjahr, das Winterpreisschießen ausgetragen..

Sportleiter Theo Lanzenberger begann traditionsgemäß mit den Vereinsmeisterplatzierungen. In der Jugendklasse war beste Schützin übers Jahr Nina Weber mit einem Durchschnittsergebnis von 370 Ringen. Die Schützenklasse führte Joachim Wucher an mit 386 Ringen. Klaus Wucher erkämpfte sich in der Seniorenklasse ein Durchschnittsergebnis von 390 Ringe. Bester in der Seniorenklasse sitzend wurde Alfred Immler mit 395 Ringen. Der beste Schuss vom gesamten Vereinsjahr gab Felix Kimmerle mit seinem 4,4 Teiler ab. Den Seniorenwanderpokal hat mit einem 5,0 Teiler Alfred Scheuerle gewonnen.

In der Meisterwertung wurde Nina Weber Siegerin der Jugendklasse mit einem Gesamtergebnis von 196,2 Ringen. Gewinner der Schützenklasse wurde Theo Lanzenberger mit 203,6 Ringen. Erwin Scheuerle von der Altersklasse führt diese mit 94,4 Ringen an. Meister in der Seniorenklasse wurde Norbert Miller mit 204,2 Ringen.

Der beste Schütze in der Festwertung wurde mit einem 4,2 Teiler Oliver Schele. Klassensieger mit dem besten Treffer in der Seniorenklasse wurde mit einem 15,0 Teiler Franz Hodruß.

Pokalsieger vom Winterpreisschießen darf sich mit einem 36,2 Teiler Alfred Immler nennen. Den Jugendpokal kann für ein Jahr Genja Miller mit nach Hause nehmen.

Die Überreichung der herausgeschossenen Schützenscheiben markierte noch einen weiteren Höhepunkt des Abends. Die Jugendscheibe gewann mit einem 85,4 Teiler Genja Miller. Jubelnder Gewinnerin der Ehrenscheibe wurde Thea Wagner mit ihrem 15,8 Teiler. Der Sonderpreis in Form einer alten Scheibe, umfunktioniert zu einem Vesperteller, ging mit einem 106,3 Teiler an Franz Hodruß verbunden mit einem kleinen Augenzwinkern der neue Scheibenstifter im nächsten Jahr sein zu dürfen.

Spannend wurde es im Schützenstüble als Christian Wagner die Königsergebnisse vorlas, denn Keiner kannte seine abgegebenen Schüsse. Neuer Schützenkönig fürs Jahr 2024 wurde mit einem 32,7 Teiler Markus Kimmerle. Doch die größte Überraschung waren noch nicht vorbei, denn der Jubel erreichte einen neuen Höhepunkt, als auch noch Markus' Tochter Milena Kimmerle mit einem 38,8 Teiler zur Jungschützenkönigin gekürt wurde. Mit strahlenden Augen und einem gemeinsamen breiten Lächeln nahmen beide ihre Königsketten entgegen.