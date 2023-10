Netze BW spendet Porto an den Helferkreis Asyl in Isny

Grund zur Freude hatte dieser Tage Gabriele Kimmerle vom Helferkreis Asyl in Isny: Die Aktion „Mail statt Brief“ der Netze BW brachte einen unerwarteten Betrag von 1645,80 Euro in die Kasse des Helferkreises.

Die Netze BW verfolgt mit dieser Aktion das Ziel, möglichst viele ihrer Kunden und Kundinnen per E-Mail statt per Brief über die anstehende Ablesung ihrer Stromzählerstände informieren zu können. Die eingesparten Kosten werden als Spende an lokale gemeinnützige Organisationen weitergegeben, wie in diesem Fall an den Helferkreis Asyl.

Die Kommunikation auf elektronischem Weg hat gleich mehrere Vorteile: Zum einen ist dies für beide Seiten die unkomplizierteste und schnellste Variante. Zum anderen werden dadurch Papierverbrauch und CO2-Ausstoß reduziert.

Alexander Schuch, Kommunalberater der Netze BW, betont: „Mit Digitalisierung Mehrwerte für die Menschen in der Region schaffen ‐ dass dies funktioniert, haben unsere Mitmach-Aktionen der letzten fünf Jahre gezeigt: Durch Online-Zählerstandsmeldungen und den Versand von Ableseaufforderungen per E-Mail statt per Brief konnten wir bereits über 2600 Organisationen und Vereine unterstützen. Wir freuen uns, dass in diesem Jahr der Helferkreis Asyl in Isny als Spendenempfänger ausgewählt wurde.

Bürgermeister Rainer Magenreuter lobt die Aktion und erklärt, dass solche Institutionen, wie ein Helferkreis, nach wie vor finanzielle Zuwendungen benötigt: „Bereits in den zurückliegenden, von der Corona-Pandemie geprägten Jahren, haben gemeinnützige Einrichtungen und Vereine oft herbe Rückschläge erlitten. Und nun trägt der allgemeine Preisanstieg nicht gerade zur Entlastung der Finanzsituation bei.“ Darüber hinaus sei es schön, dass mit dieser Spende das Ehrenamt gefördert und damit Angebote unterstützt werden, die das Gemeinschaftsgefühl in der Stadt stärken. „Ich danke allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich per E-Mail benachrichtigen lassen und damit diese Spende erst möglich gemacht haben.“

Um künftig elektronisch Post vom Netzbetreiber zu bekommen, können Kunden auf der Homepage der Netze BW unter „Zählerstandseingabe“ einfach ihre E-Mail-Adresse angeben und der Nutzung zustimmen. Die Zustimmung ist aufgrund gesetzlicher Bestimmungen erforderlich.