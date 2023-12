MV Treherz trifft auf MV Istein

Am Samstag, 2. Dezember, fand das Gemeinschaftskonzert des Musikverein Treherz mit dem Musikverein Istein im Pfarrstadel in Aichstetten statt.

Zu aller erst begrüßte Roland Burger alle Gäste und Ehrengäste.

Den Auftakt zu dem Konzert begann der MV Istein mit dem Stück „Flashing Winds“. Durch das Programm führte der Dirigent Thomas Schmid. Es folgten die Stücke „Rikudim“, „Aurora Borealis“, „Children of the Amazonas“ und „The Greatest Showman“. Wir, der MV Treherz, waren hellauf begeistert von dem MV Istein. Die Stückauswahl sowie das musikalische Talent waren hier auf den Punkt getroffen. Der MV Istein überzeugte alle Hörer und Hörerinnen von ihrem musikalischen Talent und beeindruckte alle Gäste. Vielen Dank an den Musikverein Istein für den tollen Konzertteil und euren Besuch bei uns im Allgäu.

Nach einer kurzen Pause folgte nun der Konzertteil des MV Treherz. Mit dem „Washington Post March“ versuchten wir die Aufmerksamkeit unserer Zuhörer zu erlangen und hoffen, dass uns dies gelungen ist. Hier wurde das Programm von unserem Dirigenten Charly Diepolder geleitet. Mit seinem Charme und kleinen Witzen brachte er das Publikum zum Lachen. Was an dieser Stelle erwähnenswert ist, dass wir seit September diesen Jahres die Noten digitalisiert haben. Das heißt alle Musikanten erhielten ein Tablet, auf dem alle Musikstücke abrufbar sind. Die Digitalisierung wurde von dem Förderprogramm Impuls unterstützt.

Nun wieder zurück zum Konzert. Es folgten die Stücke „Pasadena“, „Fast Himmelblau“ und „No Roots“. Anschließend spielten wir den Song „Er gehört zu mir“, gesungen von Veronika Frener. Mit ihrem wundervollen Gesang gehörten die Zuschauer ihr. Vielen Dank an dich Veronika, dass du unser Konzert mit deiner Stimme besonders gemacht hast.

Nach der Polka „Eine letzte Runde“ folgte nun das Abschlussstück für diesen Abend. Der Titel „My Way“ wurde von unserem Flügelhornist /Solist Herbert Rodi gespielt. Passend zu diesem Abschlussstück zog Herbert alle Hörer und Hörerinnen in seinen Bann. Vielen Dank an dich Herbert, dass du dieses Stück so wundervoll gespielt hast und unserem Konzert den perfekten Ausklang gegeben hast.

Zum Schluss folgte die Verabschiedung durch Roland Burger.

Vielen Dank an alle Gäste, Helfer, dem Musikverein Istein, allen Musikanten des Musikverein Treherz und unserem Dirigenten Charly Diepolder.